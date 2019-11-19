蘇貞昌顏面神經失調休一天就上工 臉書談偏鄉醫療

2019-11-19 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌近日因過度勞累，導致顏面神經失調，被蔡英文總統「強迫休息」。但他昨天休息一天後，今天就到行政院上班。他傍晚還在臉書貼文表示，不能只靠醫生的熱情去支撐整個偏鄉的醫療環境，「政府應該可以做更多」。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌今天上午主持內部會議，並在辦公室看公文，但外出行程暫時取消。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

幕僚指出，受顏面神經失調影響，蘇貞昌臉部表情不自然，所以對外、與人接觸行程就先暫停，但其他身體狀況都良好，「就是像感冒一樣的病毒感染，醫師說服藥後5-7天症狀即可緩解」。目前公開行程暫時由副院長陳其邁代行。

蘇貞昌傍晚在臉書提及偏鄉醫療表示，熱情才是一個人畢生不變的動能，但不能只靠醫生的熱情去支撐整個偏鄉的醫療環境，「出錢買設備、租專機、發加給，政府這幾年都有在做，願意留在偏鄉行醫的公費醫生，我們也給每月最高18萬補助，但是，政府應該可以做更多」。

他表示，留不留在偏鄉服務，許多醫師考量的不只是錢多錢少，技術能不能精進、家人就學和生活能不能顧全，要讓更多公費生為偏鄉服務，政府都必須好好替醫師想這些問題，「改善偏鄉的醫療環境，政府可以拿六大精進措施、花了幾十億出來講，但偏鄉醫療改善、鄉親看病更方便才是真正的目標，只要跨部會齊心合力去推動，政府永遠能為偏鄉做更多」。