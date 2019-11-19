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蘇貞昌顏面神經失調休一天就上工 臉書談偏鄉醫療

2019-11-19 17:57聯合報 記者林河名／台北即時報導

行政院蘇貞昌近日因過度勞累，導致顏面神經失調，被蔡英文總統「強迫休息」。但他昨天休息一天後，今天就到行政院上班。他傍晚還在臉書貼文表示，不能只靠醫生的熱情去支撐整個偏鄉的醫療環境，「政府應該可以做更多」。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌今天上午主持內部會議，並在辦公室看公文，但外出行程暫時取消。

幕僚指出，受顏面神經失調影響，蘇貞昌臉部表情不自然，所以對外、與人接觸行程就先暫停，但其他身體狀況都良好，「就是像感冒一樣的病毒感染，醫師說服藥後5-7天症狀即可緩解」。目前公開行程暫時由副院長陳其邁代行。

蘇貞昌傍晚在臉書提及偏鄉醫療表示，熱情才是一個人畢生不變的動能，但不能只靠醫生的熱情去支撐整個偏鄉的醫療環境，「出錢買設備、租專機、發加給，政府這幾年都有在做，願意留在偏鄉行醫的公費醫生，我們也給每月最高18萬補助，但是，政府應該可以做更多」。

他表示，留不留在偏鄉服務，許多醫師考量的不只是錢多錢少，技術能不能精進、家人就學和生活能不能顧全，要讓更多公費生為偏鄉服務，政府都必須好好替醫師想這些問題，「改善偏鄉的醫療環境，政府可以拿六大精進措施、花了幾十億出來講，但偏鄉醫療改善、鄉親看病更方便才是真正的目標，只要跨部會齊心合力去推動，政府永遠能為偏鄉做更多」。

行政院長蘇貞昌（圖）近日因過度勞累，導致顏面神經失調，被蔡英文總統「強迫休息」。...
行政院長蘇貞昌（圖）近日因過度勞累，導致顏面神經失調，被蔡英文總統「強迫休息」。但他昨天休息一天後，今天就到行政院上班。聯合報系資料照片
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偏鄉蘇貞昌行政院蔡英文陳其邁

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