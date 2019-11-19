林宜瑾酸謝龍介不敢改革國民黨 謝：願與林討教蔡賴配
2019-11-19 17:32
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南第四選區立委參選人林宜瑾下午表示，面對國民黨不分區名單，謝龍介說未來要參選黨主席，改革僵化的國民黨，顯然承認現在的國民黨是不聽民意的政黨，又有什麼理由，要求選民投票給國民黨？
謝龍介則反問，當今台灣有哪個政黨敢說自己是不需要改革的？建議市議會的好同事林宜瑾，多關心一下賴清德的狀況，對比蔡賴先前相互攻防之險惡，到如今為利益而結合，兩人從殊死相爭到相配，當中過程又顯示民進黨有多少需要改革的地方？ 他很樂於和林宜瑾交流探討，看來林宜瑾的選情需要新聞曝光量，「找我就對了」。
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林宜瑾下午發聲明指出，謝龍介從「罵三聲再投政黨票」到今天「接受國民黨的安排」，顯示國民黨內沒有改革的空間，謝龍介還沒參選黨主席，已先成為被改革的對象。
謝龍介對此表示，選舉接受黨的安排與改革黨並不衝突，這方面賴清德應該也很清楚吧，他很願意和林宜瑾一起討論如何改革政黨；至於一些綠營為選戰丟出來的抹黑扭曲說法，他實在沒辦法一一回應。
林宜瑾表示，中國透過特區政府持續壓迫香港的學生與人民，引起台灣人民同仇敵慨，國民黨卻依然將支持香港暴警的人士、以及親中的退休將領列入不分區安全名單，表示國民黨已經放棄總統選舉，持續內鬥競逐統戰紅利、瓜分殘餘利益。
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