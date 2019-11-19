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朱立倫擂戰鼓「咚咚咚」 被聯想「我現在要出征」

2019-11-19 17:24聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

據傳將接任國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主任委員的前新北市長朱立倫，今天下午到彰化縣線西鄉　溝內村拜訪手工製鼓70年歷史的「永安製鼓」，除體驗腳踩鼓面的繃鼓製程外，還當場擂起戰鼓，在場者雖然請他高唱「我現在要出征」，但朱立倫則緊閉口風。

朱立倫是由國民黨彰化縣第一選區立委參選人呈枋陪同，今天下午頂著寒風抵線西鄉，拜訪手工製鼓逾70年的「永安製鼓」第二代掌門人黃呈豐，當地社區特別以黃呈豐手製的太鼓，表演了一段迎賓鼓相迎，隨後由黃呈豐陪著介紹各種鼓的成品，他還試著擊擊看，發現發出的鼓聲果真不同。

朱立倫及柯呈枋還實際了解鼓的製程，並體驗手工製鼓的辛苦，他們跟著黃呈豐踩上高逾人身的牛皮繃鼓，由於兩人身高都有180人，一站上鼓面的工作檯，幾乎頂到天花板，眾人雖然為之捏把冷汗，但有人高喊「步步高升」，而黃呈豐則提醒他們要用力踩牛皮，鼓面「皮繃緊一點」，幾句雙關語，引來眾人會心一笑。

在參觀製鼓過程後，眾人要朱立倫擊鼓加油，還有人要求高唱「我現在要出征」，由於朱立倫對於是否接任韓國瑜全國競選總部主委一職不露口風，為避免給外界過多聯想，只邀請柯呈枋一起擂起戰鼓，只高喊「柯呈枋加油」、「國民黨加油」。

朱立倫看到黃呈豐仍保存傳統製鼓工藝，表示十分肯定與佩服，但也有感而發地說，手工製鼓如今除了面臨人力不足，沒有年輕人願意接手這種辛苦工作，也面臨材料不足且品質不佳的困境，黃呈豐則期待將來如有機會，朱立倫、柯呈枋拉此一夕陽產業一把，不要讓它失傳。

新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ）一起站...
新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ）一起站上鼓面，體驗腳踩鼓面的繃鼓製程，有人高喊「步步高升」。記者劉明岩／攝影
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新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ）一起擊...
新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ）一起擊太鼓，為柯呈枋加油。記者劉明岩／攝影
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新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ），由黃...
新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ），由黃呈豐陪同參觀製鼓過程。記者劉明岩／攝影
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新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ）一起擊...
新北市前市長朱立倫（左1）與國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋（左2 ）一起擊太鼓，為柯呈枋加油。記者劉明岩／攝影
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朱立倫柯呈枋韓國瑜國民黨

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