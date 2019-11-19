韓倡「母語在家學」 李永得：不能回去被掛牌子年代

2019-11-19 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬兩人皆倡導「母語在家學」。行政院客委會主委李永得今天訪視高市美濃區三所「客華雙語實驗班」，對於吉東國小成立實驗小學，學生入學率暴增三倍情況感到驚訝。李永得指出，自己小時候講客語會被掛牌子，被灌輸母語沒有價值，韓國瑜應多來第一線了解現況，「會學到多一點文化、多一點教育理念」。

為挽救客語流失問題，高市客委會在美濃、六龜兩地推動的「客華雙語實驗班計畫」，今年邁入第7年，班數也從3班成長到22班。行政院客委會主委李永得今天參訪吉東、美濃與東門三校，其中吉東國小是全台第一所客家人文實驗小學。

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「客華雙語實驗班」的老師會在社會、自然或電腦等課程時華語與客語雙軌進行。訪視過程中，李永得與委員進入參與實驗計畫的班級聽課，並與參與實驗計畫的校長、教師座談交換意見。

吉東國小校長劉家宏指出，10歲以下孩童會講客語的人不到一成，在家庭裏面，僅1.1％的兄弟姊妹會用客語溝通；學校今年9月成立客語實驗小學，三年級學生僅7人，一年級新生暴增至21人。

聽聞學校簡報，李永得有感而發說，有人說「客語在家學就好」，事實證明，客語的世代斷裂非常嚴重，吉東國小新生人數倍增，證明客語教學方針獲得很多家長肯定。