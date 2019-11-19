蔡總統盼台北市美國商會 支持台美簽署雙邊貿易協定

2019-11-19 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統中午赴台北市美國商會2019年度會員大會致詞，並和與會來賓合影。記者林俊良／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天出席台北市美國商會「2019年度會員大會」時表示，政府將努力打造台灣經濟發展新模式，將台灣轉型為亞洲高階製造和研發中心、區域資金及財富管理中心，及高階人才的培育基地，期盼台北市美國商會繼續支持台美簽署雙邊貿易協定，攜手合作刺激成長，促進創新，為更多人帶來更大的經濟繁榮。

蔡總統全程以英文致詞，她表示，就像她在今年「謝年飯」時說的，今年會是美好、樂觀、又令人期待的一年。儘管充滿重重挑戰，今年終究是美好、樂觀的一年。毫無疑問，世界經濟秩序不斷的變化，對全球經濟產生了重大影響，特別是美中貿易戰，世界各國都在努力調適。

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蔡總統指出，全世界都在注意台灣的經濟轉型。今年前3季，台灣的經濟成長率居亞洲四小龍之首，前景更加樂觀，比以往更多的台商回台投資，台商將帶回至少數十億美元的海外資金回台，估計這個趨勢將持續增強。外國公司也看好臺灣，未來幾年中，可以預見來自國際企業的數十億投資，將帶進數千個高薪職缺。

蔡總統表示，台灣的貿易結構也出現有利的發展，美中台三角貿易的供應鏈已在快速的改變和調整。上述的這些變化正把台灣經濟推向一個全新的發展階段，未來政府會盡更大的努力，為台灣經濟締造新的高峰。

蔡總統表示，政府將在過去3年來所奠定的堅實根基上，努力打造台灣經濟發展的新模式。這個模式將順應國際供應鏈調整及資金流向的變化，並結合新一波台商及外商投資潮，以及規模龐大的海外資金回流潮。這個模式會將台灣轉型為亞洲高階製造和研發中心、區域資金及財富管理中心，以及高階人才的培育基地。

她強調，台灣結合產業、資金及人才的優勢，引領台灣走向未來20年的新經濟榮景。累積了上述種種動能，今年是令人期待的一年。

蔡總統表示，在台美經貿關係及促進美商來台投資上，「臺北市美國商會」一直扮演關鍵的角色，並持續協助排除美商在台灣投資經營的各種阻礙，包括今年8月，政府施行「西藥專利連結制度」，充分展現我們保護智慧財權及支持研究和創新的決心，也一直致力改善台灣的整體法規環境，修訂過時規章，讓企業經營更靈活，人力運用更有效率。

此外，蔡總統表示，政府與美國在台協會合作，正式啟動「人才循環大聯盟計畫」（TCA），將帶動年輕的科技人才在台美間更加活絡流通，並激發各領域的創新合作。美國商會最近也啟動了「次世代企業領袖計畫」，今日就開始培訓明日的領袖。顯然在人才培育方面，大家目標一致。

蔡總統說，台灣和美國有相同的經濟發展戰略目標，我們必須共同努力實現這些目標。川普政府的主要目標是重返「美國製造」。台灣也正致力尋求在全球供應鏈的新定位，打造新的生產和製造模式。

蔡總統說，為了加強我們在這些領域的合作，政府需要做些安排，確保雙方政府提供支持，讓企業安心投資。毫無疑問的，台美雙邊貿易協定，應該是首要任務。台美簽署優質的雙邊貿易協定，不僅有助強化彼此間的互動往來，也為印太地區以規範為基礎的貿易秩序樹立一個強有力的先例。

蔡總統表示，台灣與台北美國商會的關係是相互支持的關係，努力實現的目標也都相同，就是刺激成長，促進創新，並為更多人帶來更大的經濟繁榮。即使挑戰橫亙在前，今年還能如此美好、樂觀，又令人期待，她再次感謝各位的努力，相信大家攜手合作，明年還會更好。