拜訪泰國僑胞 李佳芬籲踴躍回國投票
2019-11-19 16:48
聯合報 記者蔡孟妤
／高雄即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今到泰國拜訪僑胞，李佳芬重申明年是中華民國保衛戰，海外僑胞對國家有深遠影響，期望僑胞明年踴躍回台投票。
李佳芬結束日本、柬埔寨行程，今明兩天到泰國曼谷拜訪僑胞，今到泰國中華會館參訪，並瀏覽館內史料，國民黨駐泰總支部常委黃根和、國民黨中評委余聲清、泰國華僑總商會代理事長陳鴻彰、當地僑領素瑪莉（陳秀琴）等人陪同參訪。
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李佳芬稱讚僑胞愛國心強，熱情也感染了國內民眾，並重申明年是中華民國保衛戰，看到館內史料，想到創立民國的革命烈士，現在更應守護自由與民主，海外僑胞對國家有深重影響，盼僑胞明年踴躍回國投票。李佳芬上午參觀泰國中華會館，預計晚間參加泰國挺韓造勢晚會。
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