未見海外資金 政院：台商回流「0投資」是惡意扭曲

2019-11-19 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



蔡英文總統日前宣布「台商回流」投資將達新台幣7千億元，國民黨立委曾銘宗昨在立法院財政委員會質詢究竟有多少投資額已落實？多少資金從國外匯回？經濟部次長林全能回答，今年已落實2250億元，但台商都是先運用國內資金，目前為止還沒看到海外資金。行政院今天表示，所謂台商回台投資金額為「0」是完全錯誤、惡意扭曲的說法。

林全能昨天答詢時一席「目前為止還沒有看到海外資金」，讓曾銘宗直說「會不會太誇張」。但經濟部也解釋，「歡迎台商回台投資行動方案」是鼓勵受到美中貿易衝突影響的大陸台商回台投資，並未限定要從境外匯回資金。國民黨立委賴士葆則批評，政府補貼企業貸款投資，讓台灣的錢比匯回還便宜，台商不會將錢匯回，這是政策「左手打右手」。曾銘宗表示，民進黨很會行銷，將上市櫃公司原本擴廠的計畫都加入投資台灣的計算，有「灌水」的嫌疑。

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行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，所謂台商回台投資金額為「0」，是完全錯誤、惡意扭曲的說法；若有國民黨立委企圖混淆政府不同的政策，以擾亂民眾視聽，相當可悲，呼籲有心人不要長他人志氣、滅自己威風。

Kolas表示，綜觀國際情勢，自美中貿易戰開打以來，轉單效應相當顯著，政府力推「鼓勵台商回台投資方案」，不斷鼓勵台商回台設廠與製造，企業考量各國匯率或寬鬆有別，因此先回到國內使用新台幣購置廠房設備，是合理常見的經營模式，「用留在國內的資金先打造廠房設備，不代表回台灣投資的金額是0，刻意扭曲，只是指鹿為馬」。

Kolas說，實際上截至目前，台商回台投資獲准的金額已經將近7千億元，台灣經濟發展的前景可期。

她表示，政府另有「境外資金匯回」政策，是為協助台商滯留在海外的資金可找到回家的路，目前核准可匯回的金額也已超過200億元，也不是「0」。