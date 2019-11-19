張善政：不務實面對兩岸關係，畫再多大餅都是假的

2019-11-19 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台商回流，運用的卻都是台灣的資金，對此，國民黨副總統參選人張善政指出，2015年8月馬政府已和大陸要簽兩岸租稅協議，讓台商賺的錢只有一邊課稅，可以順利回流台灣，後來卻因民進黨在立法院杯葛而未能簽定，造成現在資金無法回流的苦果。他說，如果政府沒有辦法務實面對兩岸關係，那畫再多的大餅都是假的。

張善政下午在台中市參加工商建研會中區聯誼會活動時做以上表示。他同時說，為何他和韓國瑜對選情那麼有把握，那就是他們推出了很多好的政策，像是學貸免利息、長照，以及下周就要推出的0到6歲國家養的政策等，都符合人民需求。

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而端出這些牛肉，要執行都要花錢，他和韓國瑜都有企業經驗，知道該如何讓政府自己能賺錢，反觀蔡英文和賴清德都沒有經營過企業，只能夠靠加稅。

他說，韓國瑜已指示未來一定要成立規模3000億元的國家主權基金，去海外賺錢，若以新加坡的主權基金剛成立時每年有10%的利潤而言，台灣的主權基金每年能賺300億元，那文化部和體育署的預算就有了。另外，他們也會藉著賣出國有地地上使用權，充實政府財源。