中航母經台海 蔡英文：中國介入台選舉是每天發生的事

2019-11-19 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



總統蔡英文表示，中國用各種方式介入台灣選舉是在破壞台灣民主。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國防部日前證實，中國首艘自製航空母艦編號002號，由北向南編隊自東海航經台灣海峽。蔡英文表示，中國用各種方式介入台灣選舉是在破壞台灣民主，中國作為一個大國，在國際上跟區域上必須要承擔維持區域和平穩定的責任，並指出中國介入台灣選舉是存在，而且每天正在發生的事情。

另外，國民黨正、副總統參選人韓國瑜、張善政今出席台灣尤努斯東亞年會，韓受訪時表示，民進黨稱台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，這是一種欺騙，普遍術語叫「借殼上市」。對此，蔡英文強調，中華民國台灣有主權，有民主自由機制，有國防有外交，不知道韓所講的借殼上市是什麼意思。

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至於反送中抗爭延燒，香港理工大學內的反送中示威者持續被港警包圍，一名台籍戴姓女高中生也被困在校內，陸委會證實她被拘捕在香港葵涌警署內。對此，蔡英文表示，陸委會已經透過駐港機構，全力在尋求對她提供最好保護，強調她有她的人權，希望透過努力，訴求香港政府或司法機構，全力讓她獲得最好的保障。