回台投資掛零？蔡英文：投資是現在進行式
2019-11-19 16:06
聯合報 記者陳熙文
／即時報導
針對台商回台投資近7千多億元，經濟部昨在立法院財委會上接受藍委曾銘宗質詢時表示，雖然台商回台投資預計七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來，但截至目前為止尚未看到海外資金匯入，被批評回台投資是0。對此，蔡英文總統今表示，有經驗的金管會主委提出這樣的講法，是匪夷所思，強調投資是現在進行式。
中選會昨開放總統、副總統候選人登記作業，蔡英文與前行政院長賴清德則選在今天下午3點半至中選會登記。現場支持民眾高喊「2020台灣要贏、英德勝利！」
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針對國民黨對回台投資的數字提出質疑，蔡英文表示，如果是一般人民對這不清楚，她覺得應該要好好解釋，但如果是有經驗的金管會主委（指國民黨立委曾銘宗），執掌過重要政策的政黨，她覺得匪夷所思。
她強調，投資正在進行，廠房擴建中，也在購買機器，已在雇用新的員工，這是實在在進行的。她指出，這次急單跟轉單來的很快，很多廠商以現在現場機器為主，所以以在地資金來支援，若說沒有匯前就沒有投資，這是錯的。
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