台中機場改善要21年？張善政批：政治作秀、就是買票

2019-11-19 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



國民黨副總統參選人張善政登記後，今天第一次到台中新書發表，也到台中市第六選區（中西東南）國民黨參選人李中服務處加油打氣。張善政說，他看了李中的政見，不適合當議員，適合當立委，解決空汙、台中的國立高中職改制市立要「歸建」中央的教育議題，都要進入國會才能實踐。

李中買了2本張善政的新書「做事的人，張善政的協槓探索人生」請他簽名，也請張分享，若韓國瑜當選總統要幫忙推動什麼事？

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張善政一開口就從昨天交通部長林佳龍「台中國際機場國內航廈整體改善工程」開工動土要花21年，到2040年才能完成是「虛晃一招」，他比喻就像宣布高鐵要從左營延伸到屏東，不知道效益在哪裡？高屏地區怎麼繁榮都沒有計畫，這條「盲腸線」不知道怎麼用？

張善政痛批，台中機場的改善工程要做20、21年，時間太久，真正要花心思的是中部怎麼繁榮，「貨出去、人進來」機場需求自然會出現，現在只說要改善，讓人擔心將來變成「蚊子機場」。

張善政說，現因中美貿易戰，他知道中部地區許多中小企業在放無薪假，兩岸關係若不解決，中美貿易戰沒有緩和，這個問題只會惡化，那做國際機場要給誰用？我們沒有東西要出口，也沒有人要進來。

「民進黨最會耍這招！」張善政批，台中機場改善要做21年，讓他想到阿扁執政時，雪山隧道每任每任院長動工Ｎ次，「就是把一條高速公路當作政治作秀籌碼，這個機場也一樣」，他說自己學土木工程，一個機場要做21年？北京大興國際機場規模比台中機場還大，時間才花多久？顯示我們的公共工程出了問題。