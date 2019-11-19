香港反送中延燒 蘇嘉全：為事態發展感到憤怒與擔憂
2019-11-19 15:09
聯合報 記者丘采薇
／台北即時報導
香港不斷發生警民衝突，立法院長蘇嘉全今天表示，香港「反送中」事件延燒至今更加激烈，引發國際社會高度關注，台灣人民也透過網路與媒體持續關注香港局勢，並且為事態的發展感到非常憤怒與擔憂。
蘇嘉全說，面對香港民眾的訴求，港府持續以優勢武力與粗暴手段回應，現在就連大學也陸續成為港警進攻的目標，而港警無差別的攻擊與逮捕，只是讓事件更加複雜，「我們看到港人遭遇到的苦難與傷害，感到無比心痛，全世界都深怕當年臭名昭著的六四事件，將會在香港上演。」
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蘇嘉全說，「我們知道，港府只是馬前卒，真正的幕後操控者是中國政府，我們要嚴正呼籲，採取蠻橫暴力的鎮壓手段，不正面回應抗爭者的訴求，不僅無助於解決問題，只會造成社會難以復原的撕裂。就算這些事件有一天會過去，但香港人民不會忘記、台灣人民不會忘記，世界也不會忘記。」
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