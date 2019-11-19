吳欣盈列不分區第七 蔡壁如爆：她知道沒進國會的機會

2019-11-19 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台灣民眾黨今公布不分區完整名單，總計提名29人，第一名為北市勞動局長賴香伶，鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安名列第三、北市府顧問蔡壁如則是排在第五名；至於日前傳出家裡反對的新光大公主、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈，似乎已排除家中壓力，為民眾黨不分區第七名；「學姊」、北市府副發言人黃瀞瑩則是退到第十三名。

對此，蔡壁如今接受網路節目專訪，對於名單排序大爆秘辛，指上周就是因為在討論吳欣盈的排序，所以晚公布。

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蔡壁如表示，吳欣盈真的是有一天自己來北市府，說想要找自己，或是柯市長談一談，然後提到人生有了重大決定，有意參選；柯市長一聽到她想出來選立委，就說不要開玩笑了，新光大公主就做大公主的樣子，不過吳欣盈相當認真，柯文哲就叫吳來參加晨會，先看看他的能耐。

蔡壁如說，吳欣盈隔天果然準時到北市府參加晨會，默默參加了3天，最後還送上報告建言。

蔡壁如說，吳欣盈有意參選的消息流出後，他的父親持反對意見，吳家也為此開了家族會議，不過吳欣盈說，民主時代，家人都尊重他的決定。

不過對於吳欣盈排名第七，似乎不是安全名單，蔡壁如坦言，吳欣盈自己也知道第七名根本沒有進國會的機會，不過吳認為在沒有做出成績前，不應該放進安全名單，希望和柯文哲、民眾黨一起打拚。

至於多少席是安全名單？蔡壁如說，大概前面4名是安全名單。