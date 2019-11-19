吳欣盈列不分區第七 蔡壁如爆：她知道沒進國會的機會
2019-11-19 15:01
聯合報 記者邱瓊玉
／台北即時報導
台灣民眾黨今公布不分區完整名單，總計提名29人，第一名為北市勞動局長賴香伶，鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安名列第三、北市府顧問蔡壁如則是排在第五名；至於日前傳出家裡反對的新光大公主、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈，似乎已排除家中壓力，為民眾黨不分區第七名；「學姊」、北市府副發言人黃瀞瑩則是退到第十三名。
對此，蔡壁如今接受網路節目專訪，對於名單排序大爆秘辛，指上周就是因為在討論吳欣盈的排序，所以晚公布。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蔡壁如表示，吳欣盈真的是有一天自己來北市府，說想要找自己，或是柯市長談一談，然後提到人生有了重大決定，有意參選；柯市長一聽到她想出來選立委，就說不要開玩笑了，新光大公主就做大公主的樣子，不過吳欣盈相當認真，柯文哲就叫吳來參加晨會，先看看他的能耐。
蔡壁如說，吳欣盈隔天果然準時到北市府參加晨會，默默參加了3天，最後還送上報告建言。
蔡壁如說，吳欣盈有意參選的消息流出後，他的父親持反對意見，吳家也為此開了家族會議，不過吳欣盈說，民主時代，家人都尊重他的決定。
不過對於吳欣盈排名第七，似乎不是安全名單，蔡壁如坦言，吳欣盈自己也知道第七名根本沒有進國會的機會，不過吳認為在沒有做出成績前，不應該放進安全名單，希望和柯文哲、民眾黨一起打拚。
至於多少席是安全名單？蔡壁如說，大概前面4名是安全名單。
不過主持人趙少康質疑，如果藍綠都沒有過半，那未來進國會傾向和誰合作？蔡壁如則說，民眾黨的支持者，大概是綠的三分之二、藍的三分之一，但要和誰合作，是個好問題，回去好好想想看。
留言