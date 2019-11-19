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司改仍舊無感 民團籲設監督機關

2019-11-19 14:38台灣醒報 記者張元融╱台北報導

民間監督落實司改國是會議決議聯盟19日召開記者會，呼籲總統候選人的司改政策白皮書...
民間監督落實司改國是會議決議聯盟19日召開記者會，呼籲總統候選人的司改政策白皮書須清楚擬定執行時程表。（photo by張元融／台灣醒報）
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總統候選人應提出具體司改白皮書，並在當選後設立專責監督機關！民間司改會19日召開記者會表示，3位總統候選人至今未提出具執行進度表的司改政策藍圖。他們批評蔡政府兩年半以來執行司改國是會議決議的進度緩慢，應設立開放民間參與的專責統合機構，才能讓人民對司改有感。

籲設專責監督機關

針對推動決議的進度緩慢，民間司改會董事長林永頌指出，總統府2017年召開了為期4個月的司改國是會議，民間大致肯定其決議內容，但至今大部分都沒有落實，原因在於「跨院、跨部會的共議時，各機關間意見相左，往往開完研考會後就沒有下文了」。因此，建議下一屆總統設立「專責統合各單位意見、民間參與的監督機關。」

司改國是會議委員謝明珠則說，司改國是會議參與者有半數為非法律人，為的是司法能跳脫法界的本位主義，但「會議結束後，非法律人又無法參與了，人民照樣無感。」林永頌補充，聯盟希望該專責監督機關能開放「民間的聲音」參與，人民才會對政府推動司改有感。

落實司改決議

司改國是會議委員孫友聯表示，有鑒於司改是一個動態的過程，牽涉許多立法院內的法案討論，希望司改的討論不應該在大選中缺席，政黨與總統都應清楚表態。主打「犯罪被害人保護」議題的王薇君提到，法務部推動此救助項目的進度幾乎為零，但她看到的只是辦音樂會、烘陪坊與餐會，希望檢察署能真的動起來。

台大法醫研究所教授李俊億直言，當初的司法科學內容，多數在官僚體系之下，未落實就結案，可見「若無一個常設性監督組織，司改國是會議的決議就是空的！」

盼司改有白皮書

「司改國是會議提出大方向後，政府須提出『具推動進度的白皮書』，供民間檢證！」法扶執行長周漢威表示，執政黨雖已對新住民與勞工提出保護措施，但對於司法弱勢者（外籍人士、身障人士）的保護仍舊缺乏。舉例，將刑事判決書於上訴期間翻譯成當事人能看懂的外文版本，此「通譯檢討」為當初的決議內容，但在實務上，文書翻譯毫無進展。

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國是會議台大立法院

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