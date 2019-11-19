司改仍舊無感 民團籲設監督機關

2019-11-19 14:38 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



民間監督落實司改國是會議決議聯盟19日召開記者會，呼籲總統候選人的司改政策白皮書須清楚擬定執行時程表。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 總統候選人應提出具體司改白皮書，並在當選後設立專責監督機關！民間司改會19日召開記者會表示，3位總統候選人至今未提出具執行進度表的司改政策藍圖。他們批評蔡政府兩年半以來執行司改國是會議決議的進度緩慢，應設立開放民間參與的專責統合機構，才能讓人民對司改有感。

籲設專責監督機關

針對推動決議的進度緩慢，民間司改會董事長林永頌指出，總統府2017年召開了為期4個月的司改國是會議，民間大致肯定其決議內容，但至今大部分都沒有落實，原因在於「跨院、跨部會的共議時，各機關間意見相左，往往開完研考會後就沒有下文了」。因此，建議下一屆總統設立「專責統合各單位意見、民間參與的監督機關。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

司改國是會議委員謝明珠則說，司改國是會議參與者有半數為非法律人，為的是司法能跳脫法界的本位主義，但「會議結束後，非法律人又無法參與了，人民照樣無感。」林永頌補充，聯盟希望該專責監督機關能開放「民間的聲音」參與，人民才會對政府推動司改有感。

落實司改決議

司改國是會議委員孫友聯表示，有鑒於司改是一個動態的過程，牽涉許多立法院內的法案討論，希望司改的討論不應該在大選中缺席，政黨與總統都應清楚表態。主打「犯罪被害人保護」議題的王薇君提到，法務部推動此救助項目的進度幾乎為零，但她看到的只是辦音樂會、烘陪坊與餐會，希望檢察署能真的動起來。

台大法醫研究所教授李俊億直言，當初的司法科學內容，多數在官僚體系之下，未落實就結案，可見「若無一個常設性監督組織，司改國是會議的決議就是空的！」

盼司改有白皮書

「司改國是會議提出大方向後，政府須提出『具推動進度的白皮書』，供民間檢證！」法扶執行長周漢威表示，執政黨雖已對新住民與勞工提出保護措施，但對於司法弱勢者（外籍人士、身障人士）的保護仍舊缺乏。舉例，將刑事判決書於上訴期間翻譯成當事人能看懂的外文版本，此「通譯檢討」為當初的決議內容，但在實務上，文書翻譯毫無進展。

【更多精采內容，詳見 】