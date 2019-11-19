出席尤努斯活動 韓國瑜勉助窮苦

2019-11-19 14:53 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



尤努斯來台再次闡述助人脫貧的精神：「賺錢很快樂，幫助別人快樂超級快樂！」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「零貧窮、零失業、零淨碳排放。」2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德尤努斯19日再度來台，親自主持社會型企業東亞年會。國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政親自到場表達敬佩。尤努斯再次闡述助人脫貧的精神：「賺錢很快樂，幫助別人更快樂、超級快樂！」

幫助窮人脫貧

尤努斯表示，在美國很多人生活困難，想求得財務支援而不可得，於是開啟了這份幫助別人的事業。社會型企業的好處是，有些人不想只拿不給，他們想有尊嚴地購買，這方案就提供他們實惠互助的交易。

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與會中韓國瑜表示，什麼樣的人能幫助世界1億8千萬人脫貧？心動跟行動是有很大的落差，採取行動需要無比的勇氣跟毅力，尤努斯博士的身體力行讓人無限感佩。在他面前我們都非常渺小，環顧台灣現況苦人實在多，希望大家行有餘力能幫助窮苦，讓台灣社會能愈來愈好。

窮人銀行助永續

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，尤努斯博士幫助1億8千萬人脫貧，他說過台灣是他第2個家，也是這個基金會的創辦人兼首席顧問，從2007年致力推動無虧損、不分紅的社會型企業到現在，全世界有80座尤努斯中心，在台灣就有10所大學設有中心。尤努斯博士曾說：「建立一個比我們活得更久的社會型企業，它有一天會改變世界。」

監察院長張博雅表示，這世界上最快樂的人應該就是尤努斯博士，因為他幫助了幾百萬人得到快樂，對很多需要幫忙的人給予贊助。從27塊美金發展到現在，讓人相信世界上的貧窮是可以消除的。

內政部主秘陳茂春表示，從微期信貸創辦的窮人銀行，社會型企業有助於推進聯合國17項永續發展目標，對消滅貧窮失業有很大的幫助。目前台灣有335間儲蓄互助社，有些人在銀行借不到錢，弱勢透過互助社可解燃眉之急。

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