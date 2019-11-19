蔡政府的原住民正義？民團：抗爭一千天 沒有退回打算
2019-11-19 13:32
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
蔡英文總統高喊原住民轉型正義，不過原住民族巴奈們的抗爭，從2017年2月23日開始，至今仍未停止，聲援原住民族抗爭的台權會今天發出聲明稿表示，今天是原住民抗爭的第一千天，行動目前並沒有退回的打算。
台權會表示，2016年8月3日，蔡總統走出總統府親自走向由巴奈、馬躍比吼、馬躍武道、與那莫等爭取原住民族權利的族人於凱道所搭建的帳棚，進行議題的對話，並對著巴奈說，「我們現在第一步就是把傳統領域弄好，在傳統領域裡面，把族人的權利用好，這是第一步。」但沒多久，民進黨政府2017年2月18日公告《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，且排除私有地，也惡意曲解「原住民族基本法」第21條的諮商同意權行使，引發原運團體不滿「遷就私人地主的利益」及「破壞傳統領域形成的歷史事實與完整性」，巴奈們抗爭從2017年2月23日開始，今天是抗爭第一千天，行動並沒有退回的打算。
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台權會也提到，原住民巴奈們的抗爭，不論是凱道部落、還是原轉小教室，這一千天以來，曾以音樂、短講、藝術表演、巡迴走唱各種溫柔的形式，試圖向台灣社會及數百公尺外的總統府表達訴求，但蔡政府回應卻是無視、冷漠、與分化。但原住民族的抗爭與搏鬥，並沒有因為蔡英文總統的道歉而停止，台灣原住民族的被壓迫，也並沒有因為總統府的原轉會而有任何的改善。
另外，台權會也嚴厲譴責台北市政府，質疑北市府淪為負責執行排除社會運動的工具之一，並透過警察以歧視、驅離、開罰單等小動作，試圖瓦解運動。
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