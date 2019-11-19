駁跳票 政院：原民轉型正義馬政府不做的 蔡政府做到了

2019-11-19 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



民團質疑蔡英文總統執政承諾沒兌現，礦業法、勞保改革與原民轉型正義等都差強人意。行政院則一一駁斥指出，礦業法各方意見分歧，仍待立院協商出共識，政院尊重立法院審議，也樂見修法兼具保障原民諮商同意權、環保、與產業需求；原民轉型正義部分，雖然的確還有很多要做，但馬政府不做的，蔡政府做到了。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，礦業法修法，各方意見或有相左之處，目前仍待協商出共識，立法院為民意的殿堂，上百位立委各自為不同團體發聲，意見多元，沒有任何一方可堅持只能通過自己的版本，在拔河與妥協的修法過程，行政院尊重立法院審議，也樂見修法兼具保障原民諮商同意權、環保、與產業需求。

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勞保改革部分，行政院目前撥補200億救勞保基金被外界批評只是應急做法，Kolas表示，勞保由政府承擔最終給付責任，勞工朋友不用擔心勞保基金會破產。

蔡英文競選連任發言人阮昭雄則說，政府在例行精算後，發現勞保有缺口，就編列預算撥補，這是展現負責任態度，至於修法部分，日前法案已經送立法院，但各界都認為應審慎面對，要有更充分更全面的討論，且勞保財務結構必須透過嚴謹檢視、檢討才能夠解決問題。

至於原民轉型正義部分，民團對於目前僅原民語言發展法通過頗有微詞。Kolas一一詳列，像是「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」已在2018年送到立院審議，也已有50位白色恐怖時期遭判刑的原住民陸續被撤銷刑事判決獲得平反，數百個部落陸續申請自主畫設原住民族傳統領域，甚至行政院版「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」更史無前例納入原住民族土地調查條款要恢復土地權等等。