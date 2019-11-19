陳其邁到高雄訪社區關懷據點 不忘砲轟韓國瑜

2019-11-19 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



行政院副院長陳其邁今到高雄三民區安宜里活動中心，在民進黨立委候選人李昆澤陪同下，訪視社區關懷據點「平安學堂」。針對近來總統蔡英文民調持續領先，有媒體問陳會不會擔心韓流回升？陳回說，「市長心意已決，就想離開高雄，我真的是蠻失望的，我想很多高雄人也都很難過、很厭氣（台語）」。

陳其邁表示，市長就像母雞一樣，要照顧小雞，結果母雞都飛啦，都跑到其他地方，然後在其他地方說很想高雄，「我就覺得很奇怪、很諷刺的一件事情」。陳其邁說，大家對韓市長最大的質疑，就是選上市長4個月，人就跑去選總統，也對競選政見一點都不在乎，這種態度很傷高雄人的感情。「他請假參選後，在高雄很少、幾乎沒看到韓市長」。

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針對李昆澤此次尋求連任，是第二次跟國民黨議員黃柏霖再交鋒，陳其邁說，昆澤委員跟他是同梯的，默默替高雄做了很多事情，包括鐵路地下化，還有交通的改善，尤其提升高雄競爭力的小港機場，或者是高雄港，都爭取到超過500億元預算，對於高雄轉型非常重要。

陳其邁也說，李昆澤是公督盟評鑑第一名的立委，這個紀錄在立法院沒有人可以超過他，「我們對他的選情相當有信心，也相信市民會給認真做事的立委肯定」。