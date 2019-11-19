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駁跳票 蔡競辦：堅定改革與轉型的正確路線 穩健前進

2019-11-19 13:00聯合報 記者賴于榛╱台北即時報導

民團質疑蔡英文總統執政承諾沒兌現，礦業法、勞保改革與原民轉型正義等都差強人意。蔡英文競選連任發言人阮昭雄表示，勞保改革部分，政府在例行精算後，發現勞保有缺口，就馬上採取行動，編列預算撥補，這是政府負責任態度的展現。對於修法，雖然目前法案已經送立法院，但各界都認為應審慎面對，相信要有更充分更全面的討論，「勞保財務結構必須透過嚴謹檢視、檢討才能夠解決問題。」

阮昭雄說，礦業法的部分，草案已經完成初審送出委員會，立法院本來就要呈現多元的聲音，也必須凝聚最大共識；原住民族的轉型正義，在這三年間，蔡政府做出許多努力，未來仍會繼續，會堅定改革與轉型的正確路線，一步一步穩健前進。

行政院也一一駁斥指出，礦業法各方意見分歧，仍待立院協商出共識，政院尊重立法院審議，也樂見修法兼具保障原民諮商同意權、環保、與產業需求；原民轉型正義部分，雖然的確還有很多要做，但馬政府不做的，蔡政府做到了。

蔡英文競選連任發言人阮昭雄。本報資料照片
蔡英文競選連任發言人阮昭雄。本報資料照片
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立法院礦業法轉型正義

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