礦業法、原住民自治法...民團批蔡政府跳票一籮筐

2019-11-19 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



總統蔡英文上任三年多，當初承諾的《礦業法》、《原住民傳統領域劃設辦法》、《原住民族自治法》等，遭公民團體、原住民及勞團質疑，喊了多年仍跳票，尤其攸關勞保破產的《勞保條例》，也在軍公教年改後改革停滯，連民進黨視為重要國安六法的中共代理人法案，也因百萬台商恐影響選情，遭時代力量質疑修法打假球。

立院本屆最後會期將至，蔡總統當年承諾的《礦業法》修法無進度，民進黨立院黨團總召柯建銘指因委員會有13個版本，歷經4次黨團協商，各界考量修法重點不同，修法難以聚焦，卻遭自家立委林淑芬打臉，「不要再以無共識之名，丟下礦業法」。

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地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭質疑，柯建銘所謂的13個版本加行政院版，歷經11次討論早已收攏為一個版本，目前爭點僅三點，包括原住民諮商同意權、礦業權展延要做哪些規定？第三是關礦計畫內容為何？修法並沒這麼難，但若蔡政府因政治考量，避免修法影響選情，公民團體無法接受。

至於蔡總統高喊年金改革，勞保改革本會期也無進度，台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，儘管《勞保條例》已送進立院，但軍公教年改造成民進黨去年選舉慘敗後，現在勞保改革停滯，孫說，任何年金改革都有高度政治性，因軍公教年改讓蔡感受政治壓力，後續勞保改革也中斷，孫也憂心，若此時沒改革，未來恐發生斷崖式改革，衝擊更大。