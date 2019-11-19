台商回台投資大戰？ 曾銘宗嗆告余宛如
據經濟部統計，截至11月15日台商回台投資資金6900多億元，但是經濟部昨在立法院財委會上接受藍委曾銘宗質詢時表示，雖然台商回台投資預計七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來，但截至目前為止尚未看到海外資金匯入。對此，民進黨立委余宛如在臉書上反斥，曾銘宗混淆視聽，自導自演；曾銘宗則留言，「保留法律追訴權！」
余宛如表示，「台商回台投資」跟「資金回台投資」其實是兩件事，「台商回台投資」不一定需要將資金匯回，可以利用在台資產抵押借貸、融資或自有資金去投資，錢雖未匯回但還是台商選擇回到台灣而不是在海外投資。
她並指出，「境外資金匯回」多是指今年八月上路的法案，以解決資金匯回遇到的問題，吸引境外資金真的回到台灣。
余宛如並解釋，馬政府時就有推出「加強推動台商回台投資方案」吸引台商回台投資，並推出優惠利率讓台商貸款。但是成效不彰。從民國101年到103年間，只有1466億元回台投資。
余宛如質疑，國民黨明明知道，當時台商回台投資的資金，其實跟蔡政府現在推動的「歡迎台商回台投資行動方案」一樣，幾乎都是向國內金融機構借貸或是用自有資金投資，當然資金的「金流」，都是在國內，卻還要曲解成「台商回流投資、境外資金匯回是零」，國民黨難道要「故意忘記」？
余表示，蔡政府的「歡迎台商回台投資行動方案」，光是今年就能完成2250億，方案完成後，更能吸引最少6971億的資金回台投資！遠比馬政府的方案成功，國民黨卻不願接受這個事實。
她說，國民黨指控本投資方案匯回的資金為0是計劃失敗、是經濟部亂報數字，但是回台投資方案本來就不限定要資金匯回，而是應該重視投資金額的多寡。
余宛如並指控，她在質詢時想給經濟部次長林全能解釋機會，曾銘宗卻在主席台上，多次咆嘯，打斷質詢，更警告林：「你敢說給我試試看！」
對此，曾銘宗則在余宛如臉書下留言：「余宛如委員！我真的很佩服妳，立法院財委會質詢都有錄影！妳竟然刻意扭曲事實！說我自導自演，真是好氣又好笑！不過提醒妳，不要太誇張，我保留法律追訴權！」
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