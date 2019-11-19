吳釗燮推文：絕對無法接受港警逮捕醫護
2019-11-19 12:30
聯合報 記者張文馨
／台北即時報導
香港情勢惡化，外交部長吳釗燮透過推特發文表示，「絕對無法接受」港警逮捕醫護人員並將其雙手反綁，呼籲世界醫療協會（WMA）聲援香港。有網友在底下回應「這就是戰爭罪行，無須懷疑」。
外交部發言人歐江安指出，蔡英文總統、陸委會和外交部多次發文聲援香港，對此事相當重視。對於港警執法不成比例，大量逮捕示威人士，醫護人員也同樣被逮捕，這已經是集體人道危機，國際社會有目共睹，我方表示高度憂心。
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歐江安說，呼籲香港情勢穩定的責任在港府身上，而非港警過度執法，且落實民主、真正普選才是解決香港問題的辦法，目前國際社會對香港人民爭取自由民主的堅定支持，不受外在情勢改變。
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