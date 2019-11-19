蔡政府司法改革了沒？民間監督聯盟：人民對司改無感

2019-11-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



蔡英文總統上任三年多，民間監督司改聯盟質疑，蔡政府2017年召開司改國是會議後，做了什麼？民間司法基金會律師林永頌說，歷經10個多月的司改國是會議後，人民最期待的《犯罪被害人保護法》至今未修法；國民法官《國民參與刑事審判法》草案也還躺在立院委員會；另外司改會議研議的司法科學鑑定，至今還沒送進立院。

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今天舉行記者會，高喊政府應「落實司改國是會議決議」口號。司改會議委員、兒童權益促進協會理事長王薇君說，司改會議後，犯罪被害人保護仍舊沒落實，兒虐死亡案件也不斷發生，只有看到政府不斷為被害人及其家屬辦音樂會、餐會等救助活動，王提到，政府不懂怎麼保護犯罪被害時，錯誤的協助其實只是二度傷害。

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也曾任司改委員的牧師阮文雄提到，今年10月，他協助7875名台塑越鋼汙染的越南受害者，跨海向台塑求償時，卻遭北院以「無管轄權」駁回，阮質疑，法官連開庭都沒有開就駁回案件，根本是嚴重傷害台灣的人權名譽。另外移工被害人的意見，常沒被通譯充分傳達，就曾有性侵案件審理，明明被害人還有話講，通譯卻無轉達，這些都是因為司法國是會議決議沒有落實。

林永頌表示，蔡政府的司改國是會議結束之後，大多數人民仍對司法改革無感；法官、檢察官態度一樣不好；審理速度一樣慢；法官講的話人民還是聽不懂，人民對司法信賴度不到三成。