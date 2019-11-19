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柯建銘批選舉當選美 黃國昌嗆辯論：誰草包馬上明暸

2019-11-19 12:23聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天陪民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝完成登記，並將炮口指向鄭宏輝對手、時力參選人高鈺婷，批評高自比「新竹林志玲」、「錯把選舉當選美」。時代力量立委黃國昌今天在臉書嗆柯，邀國民黨、民進黨的新竹立委參選人，一起站出來辯論，誰真有料、誰是草包，馬上明瞭。

2020選戰倒數，新竹市區域立委選戰多人對決，除民進黨參選人鄭宏輝、國民黨則是提名鄭正鈐，時代力量也提名科技產業背景的高鈺婷，另外國會政黨聯盟也提名廖蓓瑩、台灣維新黨提名曾楷耀等，對於柯建銘批評高鈺婷把選舉當選美，高鈺婷回批，「比選美我不會輸。比專業，我也一定贏」。黃國昌則說，面對莫名其妙的歧視言語攻擊，高鈺婷回得很好、也很大器。

黃國昌也向國、民兩黨參選人下辯論戰帖，邀參選人一起來辯論，從臺灣需要的改革、新竹需要的發展、科技需要的未來，一次談清楚。黃國昌說，辯論之後，到底誰真有料、誰是草包，馬上明瞭。

圖／擷取自黃國昌臉書
圖／擷取自黃國昌臉書
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民進黨立院黨團總召柯建銘批時力參選人高鈺婷，自比「新竹林志玲」、「錯把選舉當選美...
民進黨立院黨團總召柯建銘批時力參選人高鈺婷，自比「新竹林志玲」、「錯把選舉當選美」。圖／擷取自高鈺婷臉書
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新竹民進黨黃國昌

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