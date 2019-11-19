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對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

交通部招商第一名 林佳龍：當全國最大服務業

2019-11-19 11:33聯合報 記者董俞佳／報導

交通部今天舉辦招商大會。記者董俞佳／攝影
交通部今天舉辦招商大會。記者董俞佳／攝影
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交通部今天舉辦招商大會，釋出多項公共建設投資機會及大型交通建設採購案件，總商機逾1000億元。交通部長林佳龍表示，交通部近三年招商績效卓越，與民間業者成功簽約近1700億元，得到部會招商第一名；要把交通部當作全國最大服務業，提供各種以人為本的創新服務。

交通部每年固定於第四季舉辦招商大會，向產業界說明隔年度交通商機所在，並預告未來產業方向。交通部長林佳龍、交通部次長王國材、黃玉霖、祁文中，以及高公局局長胡興華、台鐵局長張政源等人出席。今年旗艦開發案包括高鐵台中、桃園車站、新竹車站用地開發，基隆港大樓招商案，以及高雄鹽埕都市更新等。

財政部推動促參司司長王秀時表示，政府有責任義務，要設計一個好的誘因，讓民間業者投入公共建設。

王秀時說，今年截至8月底，政府與民間簽約案子有1721件，金額高達1.61兆元，可以減少政府財政支出高達1.63兆元，也創造超過26萬就業機會，對國內的經濟成長有具體貢獻，其中，交通部簽約案子，金額高達268億元，是全台第一名。

投資台灣事務所執行長張銘斌表示，行政院去年成立投資台灣事務所，希望透過這單一窗口，來協助國內外企業到台灣進行投資，去年訂定歡迎台商回台投資方案，從今年1月1日開始到上周為止，已經有將近7000億元的投資回到台灣，今年下半年有111個工廠完工動土，這部分都是非常確實的投資，預計年底前至少會有2250億元投資到位。

林佳龍表示，交通部成立交通事業產業會報小組，預計12月3日有一個交通事業產業全國會議，屆時也會提出一個政策白皮書，除了傳統投資案之外，還有因應未來5G時代，包括智慧交通、智慧海空港、智慧物流等的目標策略。

張銘斌表示，台商到越南、印尼最大的感受就是基礎設施不完備，台灣的海陸空運基礎設施都到位，能達到國外客戶的期待，這是吸引台灣回台投資的關鍵因素。

林佳龍台商基隆港行政院王國材

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