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評／失色的金磚五國，與習近平「命運共同體」之說

對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

影／台商回流資金零 韓國瑜：民進黨用欺騙在治理國家

2019-11-19 10:52聯合報 記者劉宛琳／台北即時報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但昨天國民黨立委立委曾銘宗在立法院財政委員會質詢多少資金是從國外匯回？經濟部次長林全能表示，台商都是先運用國內資金，目前為止還沒有看到海外資金。國民黨總統參選人韓國瑜上午受訪表示這是「欺騙」，民進黨完全用欺騙在治理國家。

韓國瑜表示，民進黨說台商會回來，但看到資料就知道是「欺騙」，完全用欺騙在治理國家。副總統參選人張善政接著補充，台商沒有把資金帶回來的原因，應該就是在大陸賺錢在大陸被扣稅，回來台灣之後還要再被扣一次稅。

張善政說，其實在2015年馬政府時代時已經跟大陸談好「兩岸租稅協議」，待立法院授權後就可以簽訂，雖然當時民進黨在立法院是少數，但也處處阻撓，2016年過半的民進黨立委也視而不見，雙重課稅的環境台商怎麼還願意把在大陸賺的錢帶回來？「民進黨說這個話不是國王的新衣被點破，不然就是海水退了就知道誰沒穿褲子游泳」。

張善政進一步表示，民進黨政府規劃很多優惠，用國內資金來做搭配，但站在台商的角度就是認為大陸帶回來的資金會被雙重課稅，所以先用國內的資金來投資，所以才會造成海外沒有資金回來，「所謂回來台灣投資的錢都是我們國內的錢」。

不過張善政也說，他不是反對用國內資金吸引台商回來投資，但蔡英文到底花多少錢吸引台商回來投資？他和韓國瑜提的學貸政策錢比較少，蔡政府卻不支持，但支持台商回來就可以，支持學生反而斤斤計較，這是不是大小眼？從這地方看起來民進黨的施政完全一無是處。

國民黨正副總統韓國瑜與張善政今出席台灣尤努斯基金會「2019社會型企業東亞年會」...
國民黨正副總統韓國瑜與張善政今出席台灣尤努斯基金會「2019社會型企業東亞年會」。記者林皓一／攝影
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