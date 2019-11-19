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影／民進黨高雄立委登記 賴清德喊八仙過海

2019-11-19 10:27攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

2020總統大選和立委選舉開始受理登記，由於高雄屬於一級戰區，賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位立委登記，並且以團結的氣勢喊口號「八仙過海！高雄大贏！」，民進黨主席卓榮泰向8位立委喊話，你們都是我們的衛冕者，一定要留在衛冕者寶座。

而剪了新髮型的賴清德今天心情相當不錯，賴清德說上周六高雄舉辦全國第一場競選總部的成立，有超過十萬的民眾熱情參加，那一場造勢看到高雄人的覺醒，因此這場選舉，我們非常有信心，但也不能夠大意，一直到最後的勝利。

剪了新髮型的賴清德今天心情相當不錯，他說這場選舉非常有信心，但也不能夠大意，一直...
剪了新髮型的賴清德今天心情相當不錯，他說這場選舉非常有信心，但也不能夠大意，一直到最後的勝利。記者劉學聖／攝影
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賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位...
賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位立委登記，並且以團結的氣勢喊口號「八仙過海！高雄大贏！」。記者劉學聖／攝影
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賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位...
賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位立委登記，並且以團結的氣勢喊口號「八仙過海！高雄大贏！」。記者劉學聖／攝影
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賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位...
賴清德今天首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位立委登記，並且以團結的氣勢喊口號「八仙過海！高雄大贏！」。記者劉學聖／攝影
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2020選舉2020立委選舉2020選舉高雄市立委賴清德

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