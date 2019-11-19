蘇貞昌休一天就上班 在家還做這些事
2019-11-19 09:50
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
行政院長蘇貞昌日前發現臉部不適，醫生判斷為過度勞累導致病毒感染，蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧今指出，院長今天已經回到行政院上班，昨在家休息仍閒不下來繼續讀報，也為媽媽整理很久沒有看到的「擦地板」家務。
蔡英文總統昨表示，不是要讓蘇院長多休息，而是要強迫休息。蘇巧慧說，不只連總統說，就連她與她媽媽都要院長好好休息，但院長在家裡就是停不下來，雖然已回行政院上班，但外面公開助選行程會少一點，讓他多休息。
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蘇巧慧表示，大家不用太擔心，院長顏面神經短暫性麻痺是病毒的感染，但現在精神與身體狀況都好得不得了，只是臉真的沒有到那麼好看，讓他休息幾天「修修臉」恢復一下，應該很快就可以跟大家衝衝衝。
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