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孫大千批蔡執政經濟爛：台灣人比香港人更該抗議

2019-11-19 08:20聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部副執行長孫大千批評民進黨編織了「燦爛經濟」根本不是事實，2020年的總統大選是一場「平民翻身」的選戰，而韓國瑜最重要的使命，就是帶領台灣打一場「對抗貧窮大作戰」。

孫大千在臉書貼文指出，究竟，民進黨所編織出來的燦爛經濟成就是什麼？

第一，蔡英文總統說，現在是台灣經濟20年來最好的時刻。第二，蔡英文總統說，經濟成長率今年一至三季在亞洲四小龍排第一，代表民主可以當飯吃。

第三，蔡英文總統說，台商今年至今已回流投資6100億，外商也一直投資。第四，行政院長蘇貞昌說， 台灣股市創下29年來新高點。第五，主計總處表示，台灣107年勞工年總報酬高達73萬1000元。

然而，廣大的普羅大眾所面臨到的生活現實又是什麼？

第一，基本工資竟然比台北市的貧窮線(中低收入戶標準)還要低。第二，荷蘭的公宅是台灣的400倍，台灣現在居住問題比絕望更絕望。第三，去年賴清德擔任行政院長時，將實價登錄2.0的法案送到立法院，但最後卻沒通過。

第四，產業界表示，如果觀察總經數據，「表面上來看很好」，實際內涵卻是「有量無價」。第五，台灣勞工2018年的平均實質薪資，竟然和2001年一樣，17年來根本沒有成長。

第六，台灣軍公教人員的實質薪資更是比20年前還要低了5%。第七，全台灣勞工數的三分之一，月薪仍然未滿3萬元，尤其7成多是44歲以下的年輕世代，也就是說，大約有221萬人是在低薪狀態中掙扎。

孫大千說，也許，台灣的人民比香港的人民更該向政府抗議。

韓國瑜競選總部副執行長孫大千。報系資料照片。
韓國瑜競選總部副執行長孫大千。報系資料照片。
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韓幕僚孫大千批民進黨執政經濟差，韓國瑜是在帶領人民打一場對抗貧窮大作戰。圖片翻攝...
韓幕僚孫大千批民進黨執政經濟差，韓國瑜是在帶領人民打一場對抗貧窮大作戰。圖片翻攝孫大千臉書。
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韓國瑜孫大千

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