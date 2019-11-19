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調局內部「高分懸賞」大選假訊息

2019-11-19 00:45聯合報 記者張宏業／台北報導

總統、立委選舉昨起登記，只要參選人「完成登記」，散布假訊息將改依違反選罷法偵辦，...
總統、立委選舉昨起登記，只要參選人「完成登記」，散布假訊息將改依違反選罷法偵辦，調查局也加重打假的績效管考給分。 圖／聯合報系資料照片
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為防堵假訊息與境外勢力介入明年總統大選，調查局動員全省外勤據點蒐報假訊息。調查局指出，總統、立委選舉昨起開始登記，只要參選人「完成登記」，散布假訊息將由原來違反社維法，改依違反選罷法意圖使人不當選罪偵辦，可處五年以下有期徒刑。

但假訊息發送的ＩＰ都在境外，要抓源頭並非易事，被抓的大部分都是轉發者，且在昨天選舉登記參選之前，僅能依違反社維法送辦，讓不少基層幹員怨聲載道。

調查局為偵處散布假訊息影響選舉，八月臨時編組「假訊息防制中心」，由資通安全處負責統籌。為讓外勤據點「動起來」，調查局特別把績效管考分數拉高，只要追查假訊息依社維法送辦裁罰確定，個人最高就能拿到情資分數五百分。

調查局情報依精準度為三種級數，一般單報情蒐分數為廿至六十分；調查局把假訊息蒐報拉高到五百分，這種「高分懸賞」戰術，吸引不少調查官每日上網爬文。

一般來說，調查官辛苦寫一篇十頁的專報，頂多只能拿兩百至三百分，而一條假訊息就等於兩個專報，但事實上，每個月情報能夠寫到五百分以上的據點，在全調查局還占不到一半人數，有調查官因此笑稱，「現在經營轄區不如經營網路」。

據指出，不少調查官為爭取績效，近來拚命滑手機，上網監看臉書、特定LINE群組或其他社群網站，成為名副其實的低頭族，偵蒐範圍鎖定有無對總統蔡英文或執政黨散布不實言論。

但令調查官失望的是，十一月十八日選舉開始登記前，假訊息只能依社維法函送警方，但多數案件法官都不支持，拚命滑手機等於做白工，且用調查局來抓社維法，講白了就是「拿大砲打小鳥」，分數又只能看未必能吃，讓人相當嘔氣。

調查官指出，假訊息若跟LINE調取帳號申登人，基本上都會遭拒，若向臉書調閱，臉書會以保障言論自由，並以發文者在境外為由，拒絕提供資料，造成執行上很大困擾。

還有調查官抱怨，過去外勤據點有緝毒、肅貪、經濟犯罪等八大工作，現在加上網路犯罪與假訊息調查，變成九大職掌業務，工作量恐吃不消。

調查局過去情資非常重質，現在卻是重量，特別是六都情報，但是如今外勤據點被假訊息壓垮，很多人不願經營轄區，改成網路蒐情，造成轄區弱化空洞，案源大幅減少，問題很嚴重。

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情資選罷法總統大選2020立委選舉2020選舉

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