院檢見解與警不同 查辦假消息 六成不違法

為扼止假新聞危害，刑事局成立「查緝假消息專責小組」，專責偵辦網路不實言論案。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 警方奉命打擊假消息，今年共查辦兩百件，偵破一三四件，僅廿件起訴或裁罰，比率三成七，法官或檢察官認定不違法案件逾六成；政府要求警調大力查處假訊息，院檢見解與警方大不同，辦案人員擔憂，如此浮濫查辦，恐侵害言論自由。

選戰「重中之重」的高雄地區，去年至今年九月，警方共移送八件涉及「政治性」的不實言論，法院僅裁罰三件。不少法官認為，只要具十足憑據即不罰，若過度要求查證，反可能箝制言論自由。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

舉例來說，調查局高雄市調查處前副處長顏正義，被爆轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等假訊息，遭拔官、調職、記大過，還被依違反社維法送辦。

法院認為，顏正義轉發的訊息雖可能貶損特定人士，但不至於引起社會恐慌，不構成社維法要件，裁定不罰。有調查官就在內網留言說「本局是人民的調查局，並非政黨打手」。

因應去年九合一選舉，警政署成立「查緝假消息專責小組」，由於明年總統大選競爭激烈，專責小組還擴編破百人，但如何認定假訊息，成為員警最大困擾。

警方指出，假消息內容五花八門，牽涉政治人物發言或政府部會業務，警方難以主動認定，通常是接獲上級指示或告訴、告發，才會介入追查，後續由院檢認定是否違法。

由於院檢認定違法比率偏低，警察壓力不小。辦案人員說，不少案件研判屬言論自由，但因長官交查，還是要「硬著頭皮辦下去」。

警方偵辦假訊息主要是鎖定ＩＰ位置追查，不過，若碰上使用境外ＩＰ跳板的帳號，多半束手無策；此外，訊息太多不可能全面防堵，建議透過大數據分析，找出已「發酵」的假訊息，才能對症下藥。