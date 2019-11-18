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吳新興晤華府僑領 感謝助推國民外交

2019-11-18 21:22聯合新聞網 台北訊

僑務委員會委員長吳新興日前出席紐約哥倫布公園國父銅像奠基典禮，途程中於14日在華府杜勒斯國際機場(IAD)轉機至巴西聖保羅出席中南美洲僑民會議，特把握華府轉機空檔與華府僑領會晤。

當日吳新興在華府文教中心主任陳世池、副主任王怡如、駐美國代表處秘書廖文安及專門委員陳永豐陪同下，與僑領餐敘交流，出席人員包括美京中華會館主席劉耀聰、元老李達平、僑務諮詢委員黃浩源、僑務委員李治瑞、王東輝及謝騰光。

劉耀聰首先感謝吳新興在華府短暫停留時間特與僑界會晤，並對僑委會長期對海外僑界的支持與協助表示謝意。

吳新興除表達政府對僑界的關懷，並對僑領堅定支持中華民國政府，長期協助駐處推動各項政策，表示敬意，並期勉大家持續為深化臺美關係，推動國民外交努力。席間，雙方並就僑情、僑務政策及僑生議題交換意見，場面溫馨熱鬧，賓主盡歡。

吳新興（中）與李達平（左）、黃浩源（右）合影。圖／僑委會提供
吳新興（中）與李達平（左）、黃浩源（右）合影。圖／僑委會提供
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華府吳新興轉機僑委會機場

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