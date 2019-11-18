吳新興晤華府僑領 感謝助推國民外交
2019-11-18 21:22聯合新聞網 台北訊
僑務委員會委員長吳新興日前出席紐約哥倫布公園國父銅像奠基典禮，途程中於14日在華府杜勒斯國際機場(IAD)轉機至巴西聖保羅出席中南美洲僑民會議，特把握華府轉機空檔與華府僑領會晤。
當日吳新興在華府文教中心主任陳世池、副主任王怡如、駐美國代表處秘書廖文安及專門委員陳永豐陪同下，與僑領餐敘交流，出席人員包括美京中華會館主席劉耀聰、元老李達平、僑務諮詢委員黃浩源、僑務委員李治瑞、王東輝及謝騰光。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
劉耀聰首先感謝吳新興在華府短暫停留時間特與僑界會晤，並對僑委會長期對海外僑界的支持與協助表示謝意。
吳新興除表達政府對僑界的關懷，並對僑領堅定支持中華民國政府，長期協助駐處推動各項政策，表示敬意，並期勉大家持續為深化臺美關係，推動國民外交努力。席間，雙方並就僑情、僑務政策及僑生議題交換意見，場面溫馨熱鬧，賓主盡歡。
留言