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徐永明籲笑氣納管 工業局：明年上路

2019-11-18 20:08台灣醒報 記者張元融╱台北報導

時代力量立委徐永明（右）18日要求工業局儘速修法，將工業用助興笑氣列入管制，工業...
時代力量立委徐永明（右）18日要求工業局儘速修法，將工業用助興笑氣列入管制，工業局副局長楊志清（左1）表示，預計明年會上路。（photo by國會頻道）
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工業局應儘速修法將工業用笑氣列管！針對網路上販賣工業用笑氣卻無法可管，立委徐永明18日於經濟委員會質詢說，從3月要求修法至今，近日又有濫用笑氣致死的悲劇發生，工業局不要再行政怠惰了。工業局副局長楊志清承諾，明年會讓法案上路。

警方查緝後無法可管

徐永明引用本月11日的社會案件報導《桃園汽車旅館笑氣趴 少女亡男子昏迷送醫》指出法律漏洞，警方當時表示，桃園類似案件今年已有3起，但法律未規範「販賣或吸工業用笑氣」，只能以《社會秩序維護法》裁罰，販賣笑氣的業者被逮，也僅獲不起訴處分。若不盡快對吸食或販賣工業用笑氣從重訂定罰則或刑責，恐怕難以遏止此風氣。

麻醉科醫師謝瀛洲曾向媒體說明，人體吸入的氣體中若笑氣占7成以上，將嚴重影響肺部吸入氧氣的效率，導致窒息性缺氧，成人只要10分鐘就有可能致死。徐永明則說明，法律上，醫療使用笑氣已納管、工業使用卻毫無管制。

徐永明3月已籲修法

毒品管很嚴，同樣會致死的笑氣卻有法律漏洞！」徐永明進一步說，他3月初時質詢工業局長呂正華時，他得到回應是「國際上沒有規範」，3月中旬閣揆蘇貞昌也說過「要解決笑氣問題」，3月19日再次要求修法時，笑氣販售網站上甚至還標榜著「北區專人專送、30分鐘送達」。從3月提出修法的要求至今，工業局有無行政怠惰？工業局要硬起來。

工業局：現況只能溯源

工業局副局長楊志清坦承，現況下，業者在網路上販賣笑氣並無違法，但工業局已進行修法作業，正在與環保署化學毒物局溝通，希望將笑氣納入法條，「相關修法預計明年會上路。」楊志清補充，現在每天都有派專員在網路上追蹤查緝，並與警政署合作「溯源」，把流出笑氣的工廠抓出來，善盡工業局管理責任。

徐永明強調，即使工業局已有跟警政署合作「溯源」，從源頭流出地防治，但網路上流出的「旅館助興用笑氣」竟無違法，應有讓警方直接查緝的法源依據。對此，經濟部長沈榮津說：「請工業局加快修法進程。」

【更多精采內容，詳見

徐永明毒品

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