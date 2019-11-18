增列預算還出包？ 立委要刪桃機預算

2019-11-18 18:24 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



桃機董事長王明德（中）18日赴立法院交通委員會報告明年度預算案，綠委葉宜津坦言，桃機董總兩人皆是今年剛上任，立院也應給予時間整頓。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 立院交通委員會於18日審查桃園國際機場109年提出的「修理保養與保固費」20.3億元預算項目，遭多位立委以近年出包頻率過高，應提出改善計畫，否則要刪預算。桃機董事長王明德回應，過去桃機的管理概念是設備壞了才修，所以常出包，今年他改以大數據分析，採用「預防性維護」，可減少出包。

增列預算卻頻出包

該預算項目明年編列20.3億元，比去年的18.5億元增加9.5%，甚至比前年增47%。林俊憲說，該預算用於機場跑滑道、機坪、航站大厦與電力系統等設施維修，但桃機近年來的漏水、停電、跳電新聞頻傳，甚至還有行李系統故障等機場設備問題。「前幾年大幅增列預算，立院都有給，為何還是頻頻出包？」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王明德說，過去桃機管理者的觀念錯誤！停留在農業社會「壞掉才修」的觀念，以為機場像是一般住家，電燈壞了再處理就好，但正確觀念應是「預防性維護」，比方說電燈的壽命有5000小時，在4500小時就可以先換掉了。如今，一二航廈的防水問題已改善。

桃機：以大數據改善

王明德接著說，他曾帶下屬參觀台積電公司，台積電因為無法容忍意外發生，水、電都同時有兩套系統。為防止國際機場的設備壞掉造成旅客困擾，他上任後，已檢討人力與系統。桃機總經理林祥生補充，過去是以「人工巡檢」方式檢查設備，現在則引入「智慧機場」概念，透過設備偵測與數據化分析，減少人工疏失，也提高檢修效率。

針對此項20.3億元預算是否刪減，藍委陳雪生表示，老車的維護費當然較高，維護費隨著旅運人數增加也合理，因此不主張刪減。葉宜津說，過往的出包事件多為「人為因素」，而非「機械因素」。且「過往立院給了那麼多預算桃機還是頻出包，立院若不給預算，出包了又怪立院」。她願意支持預算一毛不減，但以後若再出包就要懲罰性刪預算，「蘿蔔與棍子要並行」。

王：不再放任小廠商

綠委蕭美琴則強調，桃機有必要積極提出「系統性的翻新計畫」，包括整體管線佈置等。王明德回應，過往出的包他都應該面對，將來會扮演「建管處」的角色， 要求桃機內214個單位，就算是私自施工也須符合國家標準。並重新修訂SOP，對於內部所有小廠商（美食街麥當勞等）的施工，不會再放任。

【更多精采內容，詳見 】