柯文哲東吳演講遭抵制 學生連署抗議虛假新政治

2019-11-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲預計明晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行演講，不料如今傳出東吳大學學生發起連署，反對柯文哲到校演講，強調抗議虛假新政治，抗議反民主文化，至今有數十名學生參與連署。

對此，北市府副發言人戴于文表示，柯市長這次是受東吳大學政治系邀請，預計明晚前往東吳大學以「市政新文化」為題發表演說，而對於校內部分師生發起的網路連署，柯文哲及市府表示尊重。

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由東吳政治學系碩士三年級張育傑等人發起的反對柯文哲到校演講活動，質疑柯文哲多次的發言傷害社會第三人，更以「失言」包裝他個人的歧視性言論，對民主社會價值產生負面影響，但柯文哲卻不曾反省，對民主社會價值產生嚴重的負面影響。

學生更細數柯文哲任內的「政績」，指柯文哲上任至今，遭破壞的文資，包含南港瓶蓋工廠全區保存跳票、北投火車站原件遭破壞、洲美古宅遭毀、松山療養院遭到拆除，零零總總不下二十件，過去更曾經以「文化恐怖份子」來稱呼文資團體，柯文哲所展現的歷史文化，使得台北市快要變成一個只有高樓的空殼。

學生還提到，柯文哲透過柯粉的集體護航進而達到鬥爭政敵的效果，更是性別觀念偏差、心理將女性極度物化的失格政客，帶領台灣人民迴避統獨議題，漠視中共的統戰行為，因此拒絕虛假新政治，抗議反民主文化。