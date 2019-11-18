影／為唐星兒們打氣 蔡英文高唱We Are The Champions

2019-11-18 17:04 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳正興 ／台北即時報導



唐星兒即將參加五公里馬拉松路跑，蔡英文總統下午特地到中和運動中心，為練習中的他們加油打氣，更為他們高唱「 We Are The Champions」；蔡英文總統活動後接受訪問表示，他們的障礙不是他們的問題，是我們的問題，應該要盡最大努力幫他們排除障礙。

【中央社／新北18日電】

總統蔡英文今天陪同要參加馬拉松比賽的唐星兒賽前練習，為他們加油打氣。總統感謝運動保健老師與志工協助訓練選手，並鼓勵選手堅持到底完成人生的夢想。

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第一社會福利基金會今天表示，經過半年的訓練，7名心智障礙者（唐星兒）將於24日於新北市蘆洲二重疏洪道，挑戰人生第一次馬拉松5K衝線比賽。在運動保健老師林詠晴以及志工陪同下，唐星兒從腳抬不動、手舉不起來，訓練到意志堅定的順暢跑步。

林詠晴致詞時表示，這項訓練非常不易，選手原來走路都不容易，從20步、30步，到200公尺、300公尺、2公里、3公里，每一步都相當艱辛，志工的陪伴也給予很大的力量。

陪跑的台北美國學校社團學生中，學生林佳德致詞表示，希望透過回饋社區活動，讓社團學生學習唐星兒永不放棄的精神。

第一社福基金會執行長賴美智致詞表示，透過訓練改善唐星兒的體力、肌耐力，更學會永不放棄的「阿甘精神」。

總統在一旁看著挑戰馬拉松的選手，在中和國民運動中心舉行賽前最後一次練跑，選手包括唐氏症、自閉症與智能障礙患者。總統也致贈護腕小禮物，接受回贈的畫作禮物，並與來賓一起合唱。

蔡總統致詞時表示，每個生命都是平等，應該受到公平對待的機會，感謝第一社福基金會對這些選手的照顧，進步的國家更應該給予這些患者照顧，也盼望社會給予支持，給予舞台。

總統接受聯訪時表示，社會更應該幫助不方便的身心障礙者，「他們的障礙，其實，不是他們的問題，是我們的問題。」

總統說，特別關心選手，因此來給予加油打氣，並看看他們有自信參加比賽，希望選手「加油、加油、再加油。」這些選手永不放棄，都是大家學習的模範，也因為參加比賽完成人生的夢想。