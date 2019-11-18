親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

影／為唐星兒們打氣 蔡英文高唱We Are The Champions

2019-11-18 17:04攝影中心 記者陳正興／台北即時報導

唐星兒即將參加五公里馬拉松路跑蔡英文總統下午特地到中和運動中心，為練習中的他們加油打氣，更為他們高唱「 We Are The Champions」；蔡英文總統活動後接受訪問表示，他們的障礙不是他們的問題，是我們的問題，應該要盡最大努力幫他們排除障礙。

【中央社／新北18日電】

總統蔡英文今天陪同要參加馬拉松比賽的唐星兒賽前練習，為他們加油打氣。總統感謝運動保健老師與志工協助訓練選手，並鼓勵選手堅持到底完成人生的夢想。

第一社會福利基金會今天表示，經過半年的訓練，7名心智障礙者（唐星兒）將於24日於新北市蘆洲二重疏洪道，挑戰人生第一次馬拉松5K衝線比賽。在運動保健老師林詠晴以及志工陪同下，唐星兒從腳抬不動、手舉不起來，訓練到意志堅定的順暢跑步。

林詠晴致詞時表示，這項訓練非常不易，選手原來走路都不容易，從20步、30步，到200公尺、300公尺、2公里、3公里，每一步都相當艱辛，志工的陪伴也給予很大的力量。

陪跑的台北美國學校社團學生中，學生林佳德致詞表示，希望透過回饋社區活動，讓社團學生學習唐星兒永不放棄的精神。

第一社福基金會執行長賴美智致詞表示，透過訓練改善唐星兒的體力、肌耐力，更學會永不放棄的「阿甘精神」。

總統在一旁看著挑戰馬拉松的選手，在中和國民運動中心舉行賽前最後一次練跑，選手包括唐氏症、自閉症與智能障礙患者。總統也致贈護腕小禮物，接受回贈的畫作禮物，並與來賓一起合唱。

蔡總統致詞時表示，每個生命都是平等，應該受到公平對待的機會，感謝第一社福基金會對這些選手的照顧，進步的國家更應該給予這些患者照顧，也盼望社會給予支持，給予舞台。

總統接受聯訪時表示，社會更應該幫助不方便的身心障礙者，「他們的障礙，其實，不是他們的問題，是我們的問題。」

總統說，特別關心選手，因此來給予加油打氣，並看看他們有自信參加比賽，希望選手「加油、加油、再加油。」這些選手永不放棄，都是大家學習的模範，也因為參加比賽完成人生的夢想。

蔡英文總統（右）為積極準備路跑中的唐星兒，加油打氣。記者陳正興／攝影
蔡英文總統（右）為積極準備路跑中的唐星兒，加油打氣。記者陳正興／攝影
分享
唐星兒不吝嗇比出讚的手勢，讓蔡英文總統（右）笑顏逐開。記者陳正興／攝影
唐星兒不吝嗇比出讚的手勢，讓蔡英文總統（右）笑顏逐開。記者陳正興／攝影
分享
蔡英文總統（左）高唱「 We Are The Champions」，為積極準備路...
蔡英文總統（左）高唱「 We Are The Champions」，為積極準備路跑中的唐星兒，加油打氣。記者陳正興／攝影
分享

蔡英文路跑馬拉松

相關新聞

柯文哲東吳演講遭抵制 學生連署抗議虛假新政治

2019-11-18 17:27

蘇貞昌太疲勞顏面神經失調 蔡英文：要強迫他休息

2019-11-18 17:00

影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52

影／以無黨參選嘉市立委 台聯蔡永泉：未來不受政黨約束

2019-11-18 13:49

礦業法卡關 沈榮津：各利害關係人看法不一致

2019-11-18 10:34

蘇貞昌過度疲勞顏面神經失調 今起暫休假調養

2019-11-18 10:31

修礦業法三讀無望 綠委互嗆

2019-11-18 00:11

蘇貞昌顏面暫時麻痹 政院：過勞，休息幾天就可恢復

2019-11-17 19:45

蘇貞昌太忙太勞累 病毒感染致顏面神經失調

2019-11-17 19:26

韓國瑜再砲轟不分區：不能不面對或戴面具騙人

2019-11-17 17:29

網傳選務人員遭撤換 疑有弊端 中選會：定對假訊息提告

2019-11-17 14:01

中科院保密大作戰 中科院長：保密很貴 所以須精準核密

2019-11-17 12:59

郭台銘兩邊壓寶？ 柯文哲：我正直會咬緊牙關履行承諾

2019-11-17 12:09

選戰起跑 韓國瑜周一上午由111位青年陪同登記參選

2019-11-16 16:25

網路宣傳不如對手 韓國瑜：越共遇美軍 只能鑽地洞打

2019-11-16 13:28

影／馬英九來台中輔選竟遭畫花臉 馬燦笑：很棒啊

2019-11-16 13:11

影／陸配支持者要求進入國民黨不分區安全名單

2019-11-15 11:55

名列第10 莊瑞雄：接受進入不分區

2019-11-14 20:45

藍不分區名單成退休名單？ 侯友宜：應給年輕人機會

2019-11-14 16:01

替國家省30元廢票活動 柯文哲：馬路評論家給的意見

2019-11-14 11:45

跑出眼袋不悔 楊瓊瓔：完成市長交付階段任務就請辭

2019-11-14 10:11

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

2015年介入韓國瑜豪宅案？北市府：是消費爭議協調

2019-11-11 14:32

豪宅案不再隨綠營起舞 韓競辦：如有不法歡迎舉發

2019-11-11 12:48

談列不分區 吳敦義：人民栽培我 我應好好報答

2019-11-11 10:35

影/郭辦否認郭宋配 朱立倫：歡迎郭董為國民黨助選

2019-11-10 13:52

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17
看更多

熱門文章

蘇貞昌太忙太勞累 病毒感染致顏面神經失調

2019-11-17 19:26

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

2019-11-18 08:58

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

2019-11-18 10:09

抽到「皇帝牌正位」 命理專家：賴清德2020走大運

2019-11-18 10:13

美日艦艇緊跟共軍航艦穿行台灣海峽 艦名船别曝光

2019-11-17 19:59

這才是庶民！郭台銘開車載李縉穎登記 柯志恩隨後到

2019-11-18 11:18

聯合報民調／三黨副手出列 45%挺蔡賴 29%投韓張 8％支持宋余

2019-11-18 00:27

最新民調／「國政配」緊追「英德配」 目前差距8%

2019-11-18 15:35

聯合報民調／不分區政黨票 藍綠均29%

2019-11-18 00:51

陳杰退出彰化二選區成藍綠對決？ 黃玉芬立即表態

2019-11-17 22:31

韓國瑜：我原是清秀善良美男子 被抹黑成黑道抱女人

2019-11-17 21:03

蔡英文高雄造勢演講 網友眼尖揪超大螢幕讀稿機

2019-11-18 14:04

蔡賴配成軍 台南綠營基層氣氛怪怪的

2019-11-17 18:02

北市立委選情網路聲量十強出爐 吳怡農第二蔣萬安第三

2019-11-18 11:30

轟國民黨不照規定辦初選 曹爾忠宣布無黨籍選立委

2019-11-17 20:41

擔任宋楚瑜閣揆？郭台銘6個字回應

2019-11-18 12:28

「英德配」沒驚喜！賴清德「撲克臉」與小英笑顏逐開成反比

2019-11-18 08:35

李佳芬柬埔寨拔樁 前小英後援會副會長改挺韓

2019-11-18 00:50

沈富雄最新預估：蔡英文贏韓國瑜160萬票 民進黨60席過半

2019-11-18 11:49

【即時短評】不分區波及韓選情 吳敦義何不說明布局苦心

2019-11-17 22:11

黃暐瀚形容大選季後賽開打！ 網友：芒果乾好幾貨櫃還沒拆

2019-11-18 15:14

陸首艘自製航母 昨穿越台海 美日派艦尾隨

2019-11-18 00:39

不分區爭議 朱立倫：朋友罵聲連連 馬英九：改進是有意義

2019-11-18 01:11

江啟臣選立委 胡志強：讓我「江胡配」選總統夢碎

2019-11-18 09:41

韓國瑜酸造勢都在「等一個便當」 蔡英文：高雄也在等一個市長

2019-11-18 16:10

國民黨公布楊瓊櫻和洪慈庸民調 洪慈庸批自high

2019-11-18 13:05

蘇貞昌顏面暫時麻痹 政院：過勞，休息幾天就可恢復

2019-11-17 19:45

影／「誰都知道我是民進黨」 蘇震清登記屏東第二選區

2019-11-18 15:16

民調大幅落後 韓國瑜發言人：沸騰思變的民心才是真實

2019-11-18 10:18

若立委沒過半 鄭文燦：立法院長將是吳敦義

2019-11-17 19:34

即時短評／英派掌門人選區整合成功 藍營難題待解

2019-11-17 21:29

蘇貞昌過度疲勞顏面神經失調 今起暫休假調養

2019-11-18 10:31

韓國瑜不畏民調差蔡英文16百分點 酸蔡造勢是「等一個便當」

2019-11-18 12:05

不敢監督執政黨 韓國瑜：9成媒體墮落

2019-11-17 18:34

蘇莊互換衍生劇 屏南立委大亂鬥

2019-11-18 00:30

黃國昌點名「屏東周家」 屏議長周典論：我比他乾淨

2019-11-18 12:16

宋楚瑜登記參選奪頭香：用盡平生所學回饋台灣

2019-11-18 11:28

大型農機全台缺貨「要等半年」

2019-11-17 22:56

中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39

侯友宜出席林德福競選晚會 高喊支持韓國瑜凍蒜

2019-11-17 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top