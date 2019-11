影/為唐星兒們打氣 蔡英文高唱We Are The Champions

2019-11-18 17:04 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳正興 /台北即時報導



唐星兒即將參加五公里馬拉松路跑,蔡英文總統下午特地到中和運動中心,為練習中的他們加油打氣,更為他們高唱「 We Are The Champions」;蔡英文總統活動後接受訪問表示,他們的障礙不是他們的問題,是我們的問題,應該要盡最大努力幫他們排除障礙。

【中央社/新北18日電】

總統蔡英文今天陪同要參加馬拉松比賽的唐星兒賽前練習,為他們加油打氣。總統感謝運動保健老師與志工協助訓練選手,並鼓勵選手堅持到底完成人生的夢想。

第一社會福利基金會今天表示,經過半年的訓練,7名心智障礙者(唐星兒)將於24日於新北市蘆洲二重疏洪道,挑戰人生第一次馬拉松5K衝線比賽。在運動保健老師林詠晴以及志工陪同下,唐星兒從腳抬不動、手舉不起來,訓練到意志堅定的順暢跑步。

林詠晴致詞時表示,這項訓練非常不易,選手原來走路都不容易,從20步、30步,到200公尺、300公尺、2公里、3公里,每一步都相當艱辛,志工的陪伴也給予很大的力量。

陪跑的台北美國學校社團學生中,學生林佳德致詞表示,希望透過回饋社區活動,讓社團學生學習唐星兒永不放棄的精神。

第一社福基金會執行長賴美智致詞表示,透過訓練改善唐星兒的體力、肌耐力,更學會永不放棄的「阿甘精神」。

總統在一旁看著挑戰馬拉松的選手,在中和國民運動中心舉行賽前最後一次練跑,選手包括唐氏症、自閉症與智能障礙患者。總統也致贈護腕小禮物,接受回贈的畫作禮物,並與來賓一起合唱。

蔡總統致詞時表示,每個生命都是平等,應該受到公平對待的機會,感謝第一社福基金會對這些選手的照顧,進步的國家更應該給予這些患者照顧,也盼望社會給予支持,給予舞台。

總統接受聯訪時表示,社會更應該幫助不方便的身心障礙者,「他們的障礙,其實,不是他們的問題,是我們的問題。」

總統說,特別關心選手,因此來給予加油打氣,並看看他們有自信參加比賽,希望選手「加油、加油、再加油。」這些選手永不放棄,都是大家學習的模範,也因為參加比賽完成人生的夢想。