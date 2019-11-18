蘇貞昌太疲勞顏面神經失調 蔡英文：要強迫他休息
2019-11-18 17:00
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
行政院長蘇貞昌因過度疲勞導致顏面神經失調，今起請假休養數天，公務暫由副院長陳其邁代理。蔡英文總統今天下午出席行程時，表示蘇院長這段時間滿勞累的，「不只是要讓他休息一下，是要強迫他休息」，還會再打電話給蘇關心。
蘇貞昌日前晚間發現臉部不適，昨天上午前往醫院檢查，醫師診斷為過度勞累導致病毒感染，導致顏面神經暫時麻痺。政院幕僚表示，因此蘇貞昌夫人詹秀齡與女兒蘇巧慧要求蘇貞昌配合醫師囑咐，今天起在家休息數天；蘇貞昌狀況有向總統蔡英文報告，蔡總統也請蘇貞昌注意健康，要好好休息。
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蔡英文稍早也說，蘇貞昌這段時間滿勞累的，除了要在總質詢答詢、要處理政務，同時也有參選的候選人也希望蘇貞昌站台輔選，這段時間會很辛苦，所以有打電話希望蘇多休息一下，「我會再打電話給他。」
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