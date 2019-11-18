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韓國瑜酸造勢都在「等一個便當」 蔡英文：高雄也在等一個市長

2019-11-18 16:10聯合報 記者張曼蘋／即時報導

蔡英文總統今天下午到中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會。記者張曼蘋／攝影
蔡英文總統今天下午到中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會。記者張曼蘋／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政今天上午到中選會登記，韓國瑜說，蔡英文造勢場合是「等一個便當」、他的場合是「等一個人」。對此，蔡英文總統稍早出席行程時表示「哎這題要怎麼回答，高雄市民也在等一個市長啊，不是嗎？」

蔡英文今天下午到中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會，受訪時先是被問到日前韓國瑜失言稱身障人士為「腦殘」一事，蔡英文說，每一個人都應該得到尊重，對於這些或許在有些方面較不方便的朋友，社會應該更努力協助他們，「障礙不是他們的問題，是我們的問題，我們應該要盡最大努力替他們排除障礙。」

至於韓國瑜昨天造勢時，說自己本來「清清秀秀，心地善良的美男子，現在變黑道、流氓、喝酒、抱女人，黑到我都不到該怎麼弄」，對此蔡英文說，外界對韓形容批評，很多都韓國瑜自己講的，或是他支持者、國民黨講的，「清清秀秀啊，你們自己判斷。」

對於韓昨天還說「男站衛兵可以一站兩個小時，但女站兩個小時受不了」，蔡英文強調，男性跟女性差異，可以請韓去軍中看看，許多女性的同袍，在各方面表現都不會比男性同袍還要差，這種傳統不公平看法，「我覺得不必要。」

而自己造勢場合被說是「等一個便當」，蔡英文則說，「哎，這題要怎麼回答，高雄市民也在等一個市長啊，不是嗎？」

蔡英文總統今天下午到中和替心智障礙者加油打氣。記者張曼蘋／攝影
蔡英文總統今天下午到中和替心智障礙者加油打氣。記者張曼蘋／攝影
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蔡英文總統今天下午到中和替心智障礙者加油打氣。記者張曼蘋／攝影
蔡英文總統今天下午到中和替心智障礙者加油打氣。記者張曼蘋／攝影
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2020選舉韓國瑜蔡英文

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