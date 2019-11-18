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影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆市議員楊石城，今天早上登記參選立委，他指出，這是他第二次選立委，上次是不滿國民黨副主席郝龍斌強勢介入地方選舉，讓他很不舒服，因而退黨出來選立委，這次他捲土重來，是要完成為百姓努力打拚的願望，國會政黨聯盟沒有總統候選人，主席悟覺妙天挺韓國瑜，他盼韓粉政黨票支持國會政黨聯盟。

楊石城上午在妻子及支持者陪同下，浩浩浩蕩蕩前往登記。楊石城說，他上次爭取國民黨提名，郝龍斌以副主席之尊下來，強勢介入地方選舉，讓他很不舒服，所以他退黨選立委，這次郝不敢再來爭這個位子，因為郝已知道地方經營很重要，沒經營就無法在基隆打拚。

他這次捲土重來，是要完成為百姓努力打拚的願望，否則這輩子會很傷心失望，希望有機會為大家努力。

國會政黨聯盟沒有總統候選人，主席悟覺妙天挺韓國瑜，他盼韓粉政黨票投給國會政黨聯盟，讓國會政黨聯盟在藍綠之間，還有生存空間。

楊石城說，這四年藍綠做得如何，大家看得很清楚，誰在為地方打拚，最常看到的是誰，不要讓大家找不到，天天上電視做新聞，不知百姓聲音的人再當立委。

楊石城捲土重來選立委，他說，是要完成為百姓努力打拚的願望。記者吳淑君／攝影
楊石城捲土重來選立委，他說，是要完成為百姓努力打拚的願望。記者吳淑君／攝影
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楊石城捲土重來選立委，他說，是要完成為百姓努力打拚的願望。記者吳淑君／攝影
楊石城捲土重來選立委，他說，是要完成為百姓努力打拚的願望。記者吳淑君／攝影
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韓國瑜政黨票

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