影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市議員楊石城，今天早上登記參選立委，他指出，這是他第二次選立委，上次是不滿國民黨副主席郝龍斌強勢介入地方選舉，讓他很不舒服，因而退黨出來選立委，這次他捲土重來，是要完成為百姓努力打拚的願望，國會政黨聯盟沒有總統候選人，主席悟覺妙天挺韓國瑜，他盼韓粉政黨票支持國會政黨聯盟。

楊石城上午在妻子及支持者陪同下，浩浩浩蕩蕩前往登記。楊石城說，他上次爭取國民黨提名，郝龍斌以副主席之尊下來，強勢介入地方選舉，讓他很不舒服，所以他退黨選立委，這次郝不敢再來爭這個位子，因為郝已知道地方經營很重要，沒經營就無法在基隆打拚。

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他這次捲土重來，是要完成為百姓努力打拚的願望，否則這輩子會很傷心失望，希望有機會為大家努力。

國會政黨聯盟沒有總統候選人，主席悟覺妙天挺韓國瑜，他盼韓粉政黨票投給國會政黨聯盟，讓國會政黨聯盟在藍綠之間，還有生存空間。