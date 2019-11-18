批綠營借題抨擊不分區名單 國民黨：勿消費香港
2019-11-18 14:45
聯合報 記者鄭媁
／即時報導
香港理工大學外，港警與示威者持續對峙衝突。國民黨今天表示，不樂見衝突越演越烈，對於香港前景感到憂慮。國民黨呼籲香港各方秉持理性，企盼港府管治港警依照比例原則執行勤務，不應擅闖校園損害校園自主性。
國民黨指出，民進黨藉香港議題抨擊國民黨不分區立委名單，此名單乃基於凸顯民進黨違法濫權、年改修惡，侵害退休軍公教權益。至於，民進黨在此時消費香港，藉以抹紅國民黨不分區立委，究竟對香港衝突有何實質幫助？
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國民黨重申，堅持自由民主人權價值，反對暴力，堅決反對一國兩制。此外，國民黨總統參選人韓國瑜也對於香港問題表達反港獨和支持雙普選之立場。希望蔡英文政府相關單位繼續協助處理當地台灣民眾的人身安全問題，也請執政黨積極呼籲港府保障生命財產安全與人民其他應有之權益。
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