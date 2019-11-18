銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



為因應無現金化趨勢，星展銀行擬在今年底前移除全台共40台自動提款機 （ATM），為國內銀行首次全面性裁撤ATM。金管會主委顧立雄今天在立法院財政委員會備詢時提出，金管會因應銀行申請裁撤ATM的三大原則，強調要保護好客戶權益。

針對星展銀裁撤ATM，立委王榮璋今天在立法院財委會質詢時指出，銀行分行有些有上下樓，臨櫃對身心障礙者恐不便，跨行存提款會有費用，分行也有營業時間限制，詢問金管會對銀行打算裁撤ATM，是否有一致性的標準。

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顧立雄表示，銀行考量成本或發展模式，若要裁撤ATM，首先是要評估對想使用ATM客戶的影響與傷害，需要考慮補償客戶的權益損失；第二是若要裁撤的ATM是在偏鄉或金融欠缺地區，金管會將會「審慎」，審酌是否可以撤離；第三是裁撤ATM後，要強化分行的無障礙設施。

顧立雄表示，星展銀行在全台的ATM家數並不是很多，他們也表達會撤ATM，主要是因為要發展網路服務。