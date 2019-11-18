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雲林縣選情綠嗆贏？議長：「別當我們都在睡覺！」

2019-11-18 14:30聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡今天成立競選總部，雲林縣議會議長沈宗隆再次公開估票，他說，對手陣營嗆會贏，他反諷「對手當做我們攏在睡覺」，他強調，依據他掌握的一份民調張嘉郡目前贏3到5%，要大家加把勁，下架民進黨

沈宗隆說，有朋友跟他說，對手嗆北港區要贏1萬2000票，但事實上他評估不會超過7000票，而在台西區張嘉郡一定可贏7000票以上，台西和北港兩區就算打平了，決戰的虎尾區張嘉郡一定贏，一定會當選。

沈宗隆說，有朋友跟他說，對手陣營嗆說虎尾會贏，他倒要問問對手，「恁攏當作我們都在睡覺」，他強調自己是土庫鎮人、丁學忠是虎尾鎮長，大家都很努力，最了解基層，現在張嘉郡已穩定領先，大家再努力再拚，要贏得漂亮。

雲林縣議長沈宗隆除作選情估票，並力推張嘉郡要大家把票衝高，別讓對手當大家都在睡覺...
雲林縣議長沈宗隆除作選情估票，並力推張嘉郡要大家把票衝高，別讓對手當大家都在睡覺。記者蔡維斌／攝影
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張嘉郡北港民進黨

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