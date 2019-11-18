阻擋台灣失速列車行動劇 林佳瑋搶先登記拚時力1席

2019-11-18 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



2020總統立委選舉登記第一天，時代力量中壢區立委參選人林佳瑋今天上午登記競選搶第一拔得頭籌，由時力桃園市議員簡智翔陪同前往桃園市選委會完成立委競選登記，並在現場宣讀參選宣言、演出「阻擋台灣失速列車、入陣駕駛改革專車」行動劇，諷刺落跑議員、圈地炒房等不當政策，林佳瑋表示，自己投入勞運10年來參加兩次勞工臥軌抗爭及為國道收費員佔領高速公路或爬eTag門架，抵擋不利勞工基層政策，希望代表中壢居民進入國會改革體制決心，

林佳瑋在簡智翔、時力桃園市黨部主委曾威凱、時力發言人陳志明、不分區立委參選人邱顯智、新竹縣議員連郁婷到場站台力挺，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政到場表態支持，在表演阻擋台灣失速列車行動劇中，誓言打破失速列車標誌血汗工作、高昂房價、金權政治、主權危機4大問題，決心以「護性別平權、挺幼兒保障」、「守台灣民主、防紅色滲透」、「挺居住正義、防投機炒房」、「拒財團治國、為勞工發聲」、「抗金權綁樁、要公開透明」5大訴求，呼籲選民支持，現場高呼「勞工作伙、前進國會」口號。

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