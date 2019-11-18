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柯文哲指選舉進入垃圾時間 孫大千回嗆NBA門外漢

2019-11-18 14:11聯合報 記者劉宛琳／台北即時報導

蔡英文總統昨宣布「蔡賴配」，台北市長柯文哲直言，選舉現在進入籃球垃圾時間，勝負已定，再忍50幾天。對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，柯文哲說這樣的話，顯然是NBA的「門外漢」。

孫大千指出，所謂的「垃圾時間」，通常是指比賽結束前勝負已無轉圜餘地的短暫時刻。總統大選的登記才剛剛開始，主將的熱身才剛結束，怎麼可能就立刻進入了「垃圾時間」？

再者，要進入「垃圾時間」的另一個前提，是雙方的比數差距懸殊，比賽結果毫無翻轉可能。但是韓國瑜和蔡英文民調的差距只不過是個位數，有什麼理由現在就宣告比賽結束呢？一旦進入「垃圾時間」，雙方的主將通常都會下場休息，由板凳球員上場磨練。然而現在不管是蔡賴，或是韓張，雙方都才剛剛準備登台較量，怎麼會是所謂的「垃圾時間」。

孫大千說，一場比賽結果雖然重要，但勝者往往不是先投進3分球的一方，最精彩的也永遠是壓秒投進逆轉勝的那一球，誰的球迷最後能在場邊為勝利喝采，you never know ！在NBA賽事中，逆轉超前的例子比比皆是，如果柯文哲真的了解籃球比賽，他應該就不會如此發言了。

韓國瑜孫大千柯文哲

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