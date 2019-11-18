影／以無黨參選嘉市立委 台聯蔡永泉：未來不受政黨約束
2019-11-18 13:49
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
台聯黨嘉義市議員蔡永泉今天上午以無黨身分，登記參選嘉義市立委，他認為台灣數十年來政黨對立、對台灣定位說不清楚，他以無黨身份當選立委，未來可不受政黨約束。
蔡永泉以台聯黨身分連任嘉義市4屆議員，現任第10屆市議員，今天上午9時40分由數十名支持者陪同，到嘉義市選委會登記參選立委，政黨推薦欄「無」。
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蔡永泉說，幾十年來台灣的政黨，都沒有辦法說清楚台灣地位，只剩下顏色、意識形態的對立，更沒有辦法說清楚台灣未來， 許多人對於台灣前途都「霧煞煞」，連許多國內外學者都沒辦法講真心話。
他認為，應該把台灣定位、未來都要說清楚，才能全力為台灣經濟、和平打拼，建設和諧富饒的新台灣，這次用無黨身分參選，就不會受到政黨約束。
「政黨票仍請投台聯！」蔡永泉說，台聯曾為台灣做很多事，包括反服貿、反自由經濟區，但4年前立委選舉沒有過門檻，台聯黨變較弱勢，希望這次大家能夠給台聯機會。
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