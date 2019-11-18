國民黨公布楊瓊櫻和洪慈庸民調 洪慈庸：自high民調
2019-11-18 13:05
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
立委洪慈庸辦公室今天回應，針對中國國民黨台中市黨部今早發布新聞稿，公布自家自做民調、以及指控立委洪慈庸受到綠營中央行政資源輔選。
回應指出第一，該份電話語音民調近日許多鄉親都反映有接到，且表明「非常不知所云」，因為全程只詢問支持人選，未詢問任何個人資料，且一撥按選擇洪慈庸電話就立即掛掉，採樣方式毫無信度及效度可言，根本就是「自high民調」洪慈庸辦公室也呼籲，不需要選舉一到就花招百出，拿自作的無效民調出來混淆大眾、欺騙自己。
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第二，有關中國國民黨再度胡亂抹黑「沒做事」、無端指控中央行政資源輔選，洪慈庸辦公室也痛批，「請勿作賊喊抓賊！」
洪慈庸辦公室指，這根本邏輯錯亂的指控，立委本應做好地方與中央的溝通橋樑，為地方爭取建設，無論是中央投入12億的后里醫院、等待八年的潭興停車場和潭心計畫、神岡國中升格完全中學、還是投入49億的國1銜接台74系統交流道，皆是過去短短三年多，洪慈庸與在地協力盡力爭取的成果，不應因為3年成果超越前面20年的擺爛，就用這樣的方式來抹煞有出力的人的努力。
洪慈庸辦公室表示，誰帶職參選、誰濫用行政資源，選民都看在眼裡也自有公斷，反過頭來指控栽贓他人，不僅看不見氣度，也看不見負責任的態度，台灣民主化至今，若還堅信用抹的就能贏選舉，只會給台灣民主帶來退步。
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