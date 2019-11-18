庶民簡明廉參選嘉縣山區立委 推自然療法改善健康

2019-11-18 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



國民黨籍嘉義縣山區立委候選人簡明廉今天上午10點左右到嘉義縣選委會以無黨籍身分登記參選，首次參選的簡明廉表示，他在國民黨初選時，曾因支持郭台銘而受到眾多抹黑、謾罵，讓他有順我者生、逆我者亡的感覺。

國民黨在黨員許能通、簡明廉，以及無黨籍林國慶宣布參選後，日前決議不提名，簡明廉今年6月黨內立委初選時，就曾控訴國民黨黑箱挺許能通，讓簡憤而退出初選，沒想到國民黨連許能通都沒提名。

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簡明廉說，他想推廣自然療法，因為他本身有慢性病史，卻在自然療法調節下不藥而癒，所以他想用四年的時間改變嘉義縣民的健康。另外，他也想在民雄設立會展中心、經濟中心，讓嘉義縣脫離貧窮。

簡明廉說，他是「庶民參選」的原創者，8年前準備要參選國民黨立委時，就已提出他代表了庶民、平民，卻不知為何口號被國民黨洩漏而在高雄興起。

簡明廉表示，他已經在國民黨35年，是正統黨員，他也強調，自己絕對不是政客，有些參選人會在國民黨及民進黨間換來換去，但他以在國民黨多年的資歷表明忠誠。

對於民進黨有團隊、有母雞帶領，簡明廉表示，有團隊不一定有作為，再大的團隊即使選上而沒有作為，對鄉親而言也只是災難，無法幫助人民的經濟及健康。