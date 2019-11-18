大林蒲遷村 沈榮津指高市府不接電話 李四川：誰沒接？
2019-11-18 12:54
聯合報 記者蔡孟妤
／高雄即時報導
立法院經濟委員會今天審查貿易法部分條文修正草案，經濟部長沈榮津被問及高雄大林蒲遷村進度時，沈榮津指高雄市政府針對此議題「都不接電話」，並表示會再致電高雄市政府監督進度。
針對沈榮津在立法院答詢立委，說明大林蒲遷村案，經濟部打電話給高雄市政府，高雄市政府都不接電話一事，高雄市副市長李四川反問：「我要請問沈部長到底打電話給誰？誰沒有接電話？」
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李四川說，上個禮拜三工業局局長呂振華有打電話，因為他開會，但下午5點就回過電話，也把所有大林蒲大概往後要怎麼進行的部分，都作了詳細的說明，「我不知道沈部長今天的答覆是哪位首長沒接電話，請他能夠說明清楚。」
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