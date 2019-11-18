花蓮許願神搶頭香登記 立委鄭天財唱原民歌提振士氣
2019-11-18 12:53
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
今天是立委登記首日，花蓮市民代表許願神一早就搶頭香登記參選，他手拿甘蔗自稱「蔗民」，認為花蓮人自己要參政，就算落選也要把選舉補助款捐出來做善事。國民黨平地原住民立委鄭天財也選在今天登記，一群支持者唱著原住民歌謠提振士氣，鄭天財表示，在立院要持續爭取原民權益，希望獲得選民支持。
鄭天財在一群支持者簇擁下，唱著原住民歌謠加油打氣，國民黨立委參選人黃啟嘉也現身站台。鄭天財表示，自己在立院幫原住民族完成多項法令，制定原民教育法、修正山坡地保育利用條例，為原住民爭取權益，這次會出來競選連任，是因為許多重要原住民族法條都還沒完成，所以要重披戰袍，在立院繼續為原民爭取福利。
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針對國民黨不分區立委名單只有少數原住民席次，鄭天財說，所謂的安全名單要看選民的認同，過去國民黨也有選出安全名單的原住民立委，相信都有機會。
66歲許願神今天開了兩輛「戰車」登記，他說之前選過主安里長3次，代表選了2次，花蓮市長1次，這次是自己第7次參選，要直接挑戰選立委。許願神認為，自己是代表花蓮人出來選，更穿上以前種甘蔗的簑衣，手拿甘蔗和花生，自稱為「蔗民」，唱起了軍歌鼓舞士氣，要復興花蓮的農業、礦業，最後他還幫鄭天財加油。
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