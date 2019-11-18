領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知
2019-11-18 12:52
聯合報 記者鄭媁
／即時報導
公務人員年金改革知多少臉書專頁提到，有民眾來信詢問，若先生是警察人員，她在60歲開始領勞保年金，未來可不可以再領先生的遺屬年金？銓敘部表示，如果符合遺屬年金支領條件，仍然可以支領遺屬年金。
銓敘部指出，依照「公務人員退休資遣撫卹法」第45條4項及其施行細則第59條規定，支領各類社會保險養老年金（如公保、勞保或國民年金）或老年年金（如老農年金）者，如果符合遺屬年金支領條件，仍然可以支領遺屬年金。
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至於支領什麼給付，才不可以同時支領遺屬年金？依上述法令規定，不可以同時支領遺屬年金的給付，是指支領由政府預算或公營事業之定期性退離給與及優惠存款利息者。像是遺族本身領有軍公教及政務人員月退休(職)金、退休俸贍養金、遺屬年金、月撫卹金及優存利息；或是遺族本身領有其他由政府預算或公營事業機構支給，定期且持續給付之退離給與及優存利息（如公銀行庫13%優存利息）。
銓敘部表示，遺族如果選擇放棄支領上述定期給付並經權責機關同意，仍然可以支領遺屬年金；如果沒有選擇放棄支領上述定期給付，雖然不可以支領遺屬年金，但是仍然可以支領遺屬一次金。
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